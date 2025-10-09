رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در اولین سخنرانی به مناسبت توافق آتش‌بس، به مقاومت معجزه‌آسای مردم غزه اشاره کرده و از ایران، یمن و لبنان نیز قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خلیل الحیه، از رهبران ارشد حماس در اولین سخنرانی خود به مناسبت امضای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا، گفت: «جهان در برابر فداکاری‌ها، پایداری و صبر مردم نوار غزه شگفت‌زده شد. مردم نوار غزه در جنگی مبارزه کردند که جهان هرگز مانند آن را ندیده است، آنها در مقابل استبداد دشمن، وحشیگری ارتش آن و قتل عام‌های آن ایستادند». 

خلیل الحیه با اشاره به پایداری مردم غزه در برابر جنایات رژیم اسرائیل، گفت: «مردم غزه مانند کوه‌ها استوار ایستادند و عزمشان در برابر کشتار، آوارگی، گرسنگی و از دست دادن خانواده‌ها و خانه‌ها تزلزل‌ناپذیر بود». 

شهدای مقاومت نقشه‌های دشمن را خنثی کردند

این مقام حماس از شهدای مقاومت یاد کرد و گفت: «در سالگرد نبرد باشکوه ۷ اکتبر، به رهبران شهیدمان، کسانی که این طوفان را به راه انداختند، درود می‌فرستیم: هنیه، العاروری، السنوار و الضیف. قهرمانان مقاومت تمام نقشه‌های دشمن برای آوارگی، گرسنگی و هرج و مرج را خنثی کردند». 

الحیه با اشاره به تلاش‌های شاخه سیاسی حماس برای توقف تجاوز، گفت: «به قهرمانان مقاومت می‌گوییم: همانطور که شما مردانی در میدان نبرد بودید، ما نیز مردانی در میز مذاکره بودیم. دشمن طفره رفت، قتل عام پشت قتل عام مرتکب شد و بار‌ها تلاش‌های میانجیگران را خنثی کرد. اما با وجود نقض مکرر عهد و پیمان‌ها توسط دشمن، ما به مذاکره ادامه دادیم و تمام تلاش خود را برای توقف تجاوز به کار گرفتیم». 

او ادامه داد: «ما با مسئولیت‌پذیری فراوان با طرح رئیس‌جمهور آمریکا برخورد کردیم و پاسخی ارائه دادیم که در خدمت منافع مردم ما و نجات جان آنها باشد. ما از دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه مردم خود و آغاز اجرای آتش‌بس دائمی خبر می‌دهیم». 

حماس از میانجیگران تضمین دریافت کرده و جنگ کاملا پایان یافته است

این مقام حماس به جزئیات آتش‌بس اشاره کرد و گفت: «این توافق شامل ورود کمک‌ها، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا است. ۲۵۰ اسیر فلسطینی قهرمان محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ اسیر دیگر آزاد خواهند شد». 

خلیل الحیه به دریافت تضامین برای توقف جنگ اشاره کرد و گفت: «ما از میانجیگران و دولت آمریکا تضمین دریافت کردیم و همه آنها تأیید کردند که جنگ کاملاً پایان یافته است. به همکاری با همه نیرو‌های ملی و اسلامی برای تکمیل مراحل باقی مانده ادامه خواهیم داد».

قدردانی از ایران، یمن، لبنان و عراق

مقام ارشد حماس در ادامه از ایران و کشور‌های دیگری که از غزه حمایت کردند، قدردانی کرد و گفت: «ما عمیق‌ترین قدردانی خود را از کسانی که در یمن، لبنان، عراق و ایران، خون و نبرد‌های خود را با ما شریک شدند، ابراز می‌کنیم. ما همچنین عمیق‌ترین قدردانی خود را نسبت به مردم آزاده در سراسر جهان که با ما همبستگی کردند، ابراز می‌کنیم. ما قدردانی ویژه خود را از کسانی که از طریق زمین و دریا به کاروان‌های حمایت و آزادی پیوستند و از همه کسانی که با کلام حقیقت با ما همکاری کردند، ابراز می‌کنیم». 

خلیل الحیه در انتها به معجزه مقاومت دو ساله مردم غزه اشاره کرد و گفت: «دو سال است که غزه به تنهایی معجزه می‌کند، به آزادگان الهام می‌بخشد و زخم‌ها را التیام می‌بخشد. دو سال است که غزه از بیت‌المقدس و الاقصی دفاع می‌کند و با شجاعت با دشمن می‌جنگد. دو سال است که غزه تأکید می‌کند که برای دشمنانش ممنوع است و مردانش شکست‌ناپذیرند».

منبع: الجزیره

برچسب ها: خلیل الحیه ، جنبش حماس ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
غزه به روایت تصویر؛
از خاکستر تا زندگی: داستان مردم غزه از دید یک عکاس فلسطینی
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
آخرین اخبار
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
۴ شهید و ۴۰ مفقود در حمله اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
خلیل الحیه: مردم غزه در جنگی ایستادگی کردند که جهان مانند آن را ندیده است
السیسی ترامپ را به جشن صلح در مصر دعوت کرد
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
از خاکستر تا زندگی: داستان مردم غزه از دید یک عکاس فلسطینی
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
ترامپ: ایران می‌خواهد برای صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد
استقبال روسیه از توافق حماس و اسرائیل
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
تکذیب قاطع حماس؛ نبود هیچ دیدار مستقیمی با هیات اسرائیلی
مذاکرات صلح اوکراین در رکود بزرگ
ترامپ احتمالا یکشنبه در بیت‌المقدس خواهد بود
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
گوترش: هزینه‌های انسانی جنگ غزه نباید فراموش شود
مروان البرغوثی آزاد نخواهد شد
آیا جنگ غزه واقعاً به پایان رسیده است؟
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
ناوگان جهانی صمود: شش فعال هنوز در بازداشت اسرائیل هستند
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
امضای پروتکل همکاری انرژی میان افغانستان و ترکمنستان
انگلیس قرارداد ۴۶۸ میلیون دلاری برای تامین موشک‌های هند امضا کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد