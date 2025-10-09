باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خلیل الحیه، از رهبران ارشد حماس در اولین سخنرانی خود به مناسبت امضای توافق آتشبس و تبادل اسرا، گفت: «جهان در برابر فداکاریها، پایداری و صبر مردم نوار غزه شگفتزده شد. مردم نوار غزه در جنگی مبارزه کردند که جهان هرگز مانند آن را ندیده است، آنها در مقابل استبداد دشمن، وحشیگری ارتش آن و قتل عامهای آن ایستادند».
خلیل الحیه با اشاره به پایداری مردم غزه در برابر جنایات رژیم اسرائیل، گفت: «مردم غزه مانند کوهها استوار ایستادند و عزمشان در برابر کشتار، آوارگی، گرسنگی و از دست دادن خانوادهها و خانهها تزلزلناپذیر بود».
این مقام حماس از شهدای مقاومت یاد کرد و گفت: «در سالگرد نبرد باشکوه ۷ اکتبر، به رهبران شهیدمان، کسانی که این طوفان را به راه انداختند، درود میفرستیم: هنیه، العاروری، السنوار و الضیف. قهرمانان مقاومت تمام نقشههای دشمن برای آوارگی، گرسنگی و هرج و مرج را خنثی کردند».
الحیه با اشاره به تلاشهای شاخه سیاسی حماس برای توقف تجاوز، گفت: «به قهرمانان مقاومت میگوییم: همانطور که شما مردانی در میدان نبرد بودید، ما نیز مردانی در میز مذاکره بودیم. دشمن طفره رفت، قتل عام پشت قتل عام مرتکب شد و بارها تلاشهای میانجیگران را خنثی کرد. اما با وجود نقض مکرر عهد و پیمانها توسط دشمن، ما به مذاکره ادامه دادیم و تمام تلاش خود را برای توقف تجاوز به کار گرفتیم».
او ادامه داد: «ما با مسئولیتپذیری فراوان با طرح رئیسجمهور آمریکا برخورد کردیم و پاسخی ارائه دادیم که در خدمت منافع مردم ما و نجات جان آنها باشد. ما از دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه مردم خود و آغاز اجرای آتشبس دائمی خبر میدهیم».
این مقام حماس به جزئیات آتشبس اشاره کرد و گفت: «این توافق شامل ورود کمکها، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا است. ۲۵۰ اسیر فلسطینی قهرمان محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ اسیر دیگر آزاد خواهند شد».
خلیل الحیه به دریافت تضامین برای توقف جنگ اشاره کرد و گفت: «ما از میانجیگران و دولت آمریکا تضمین دریافت کردیم و همه آنها تأیید کردند که جنگ کاملاً پایان یافته است. به همکاری با همه نیروهای ملی و اسلامی برای تکمیل مراحل باقی مانده ادامه خواهیم داد».
مقام ارشد حماس در ادامه از ایران و کشورهای دیگری که از غزه حمایت کردند، قدردانی کرد و گفت: «ما عمیقترین قدردانی خود را از کسانی که در یمن، لبنان، عراق و ایران، خون و نبردهای خود را با ما شریک شدند، ابراز میکنیم. ما همچنین عمیقترین قدردانی خود را نسبت به مردم آزاده در سراسر جهان که با ما همبستگی کردند، ابراز میکنیم. ما قدردانی ویژه خود را از کسانی که از طریق زمین و دریا به کاروانهای حمایت و آزادی پیوستند و از همه کسانی که با کلام حقیقت با ما همکاری کردند، ابراز میکنیم».
خلیل الحیه در انتها به معجزه مقاومت دو ساله مردم غزه اشاره کرد و گفت: «دو سال است که غزه به تنهایی معجزه میکند، به آزادگان الهام میبخشد و زخمها را التیام میبخشد. دو سال است که غزه از بیتالمقدس و الاقصی دفاع میکند و با شجاعت با دشمن میجنگد. دو سال است که غزه تأکید میکند که برای دشمنانش ممنوع است و مردانش شکستناپذیرند».
منبع: الجزیره