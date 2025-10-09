باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در سخنانی ایران هراسانه ادعا کرد که اگر آمریکا حملاتی را علیه ایران انجام نمیداد، تهران اکنون در آستانه دستیابی به سلاح هستهای بود.
ترامپ در ادامه ادعاهای خود درباره ایران اعلام کرد: «حالا ایران میخواهد برای برقراری صلح کار کند و آنها تاکید میکنند که به طور کامل از این توافق [برای پایان دادن به درگیری در نوار غزه] حمایت میکنند. من فکر میکنم این فوقالعاده است. ما از آن قدردانی میکنیم و ما داریم با ایران کار میکنیم.»
گفتنی است که اسرائیل در شب ۱۳ ژوئن گذشته (خرداد)، حملهای را علیه ایران آغاز کرد و تهران نیز دست به حمله متقابل زد. رژیم تروریستی اسرائیل که دیگر تاب مقابله با عملیاتهای موشکی ایران را نداشت آمریکا را به درگیری کشاند.
آمریکا در ۲۲ ژوئن گذشته (تیر) وارد درگیری شد و تاسیسات هستهای ایران در اصفهان، نطنز و فردو را هدف قرار داد. روز بعد، ایران نیز به پایگاه هوایی آمریکایی العدید، که بزرگترین پایگاه در خاورمیانه در قطر است، حمله کرد.
پس از این حملات بود که آمریکا و اسرائیل با واسطه قرار دادن کشورهای همسایه خواستار آتشبس شدند. این ادعاها درحالی بیان میشود که ایران بارها حسن نیت خود درباره توانایی هستهاش را نشان داده و تاکید کرده است که قصد ساخت سلاح هستهای را ندارد.
منبع: آر تی