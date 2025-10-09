باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار ابراهیم عزیزی شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت سی‌وهشتمین سالگرد حماسه شهدای خلیج فارس در شهر خورموج شهرستان دشتی استان بوشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد تا رهرو واقعی شهیدان بزرگ و مدافعان ایران اسلامی باشیم.

وی با اشاره به وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان نهاد تخصصی در حوزه امنیت و سیاست خارجی ایران اسلامی، نقش مؤثری در تدوین و تصویب قوانین کلیدی ایفا کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی ملت ایران» از مهم‌ترین مصوبات سال‌های اخیر بوده است، گفت: این قانون به فرموده رهبر معظم انقلاب، کشور را از بلاتکلیفی در موضوع هسته‌ای خارج کرد و اراده ملت ایران را در برابر فشارهای جهانی به اثبات رساند.

عزیزی اضافه کرد: در شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز مجلس با تصویب قوانین مهمی چون الزام دولت به لغو همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دولت‌های متخاصم به‌ویژه رژیم صهیونیستی، گام‌های مؤثری در جهت تأمین امنیت ملی کشور برداشت.

وی همچنین از تصویب قانون ساماندهی ریزپرنده‌ها و پهپادها خبر داد و گفت: این قانون برای نخستین‌بار چارچوب‌های تولید، بهره‌برداری، ارتفاع و مجوز پرواز این تجهیزات را مشخص کرده و از دستاوردهای مهم در حوزه امنیت هوایی کشور به شمار می‌رود.

عزیزی ادامه داد: قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور از دیگر مصوبه‌های مجلس است که با هدف تسهیل رفت‌وآمد، رفع محدودیت‌ها و بهره‌مندی ایرانیان خارج از کشور از مزایای قوانین جمهوری اسلامی ایران تدوین شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین قانون تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و در دستور کار قرار گرفتن قانون مقابله با نفوذ بیگانگان خبر داد و افزود: این قوانین در کنار معاهدات بین‌المللی مانند توافقات ایران و روسیه، مسیر همکاری‌های اقتصادی و صنعتی کشور را تسهیل کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مردم جنوب کشور در دفاع از امنیت خلیج فارس اظهار کرد: مردم بوشهر و مناطق جنوبی کشور از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون در تمامی صحنه‌ها حضوری مؤثر داشتند و امروز نیز با همان روحیه ایثار و مقاومت، مدافعان واقعی امنیت ملی هستند.

عزیزی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی بر پایه دو رکن «مردم» و «دین» استوار است و مسئولان باید قدردان این مردم و نقش آنان در تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشند.

وی با قدردانی از مردم بوشهر به عنوان سرزمین "آب و آفتاب" و دیار مردان دلاور، عنوان کرد: آینده ایران اسلامی بدون تردید با حضور و مشارکت مردم در مسیر ارزش‌هایی که شهیدان برای آن جاودانه شدند، تضمین خواهد شد.

به گزارش ایرنا در ۱۶ مهر ۱۳۶۶، نادر مهدوی با فرماندهی ۹ نفر از دریادلان نیروی دریایی سپاه در نزدیکی جزیره فارسی به طور مستقیم با نیروهای آمریکایی که به آب‌های سرزمینی کشورمان تجاوز کرده بودند، جنگیدند که هفت نفر از آنان به نام‌های نادر مهدوی، بیژن گُرد، غلامحسین توسلی، نصرالله شفیعی، مجید مبارکی، خداداد آبسالان و مهدی محمدی‌ها به فیض شهادت نائل آمدند.

به پاس حماسه آفرینی این شهیدان، ۱۶ مهر در تقویم رسمی کشورمان روز نیروی دریایی سپاه نام گذاری شده است.

شهید نادر مهدوی در این عملیات به همراه سایر رزمندگان سپاه اسلام با استفاده از ۲ فروند قایق و ناوچه طارق به سمت جزیره فارسی حرکت کردند. آنها پس از رسیدن به جزیره فارسی صدای انفجار مهیب ناشی از انهدام رادار پایگاه فرماندهی توسط بالگردهای آمریکایی را شنیدند و لحظاتی بعد، سردار شهید مهدوی و همرزمانش یک فروند بالگرد کبری MS۶ متعلق به نیروهای آمریکایی را بالای سر خود دیدند.

شهید مهدوی بلافاصله نیروهای تحت امر خود را برای انجام عملیات مقابله به مثل فرا خواند، هنوز دقایقی از انهدام رادار فرماندهی نگذشته بود که قایق حامل شهید آبسالان و شهید نصرالله شفیعی نیز هدف اصابت موشک آمریکایی‌ها قرار گرفت. موشک دیگری نیز توسط دشمن به سمت اعضای ناو گروه شلیک شد که به هدف اصابت نکرد.

در شرایطی که بالگردهای آمریکایی به شدت به طرف ناوچه طارق تیراندازی می‌کردند، سردار شهید مهدوی و یارانش، تصمیم گرفتند بالگردها را هدف قرار دهند و پس از ۱۵ دقیقه درگیری شدید، با استفاده از یک فروند موشک استینگر، یکی از این بالگردها را ساقط کردند.

نادر مهدوی به اتفاق بیژن گرد هم به طرف بالگردهای آمریکایی در هوا شلیک می‌کردند و هم در پی گرفتن شهدا و زخمی‌ها از آب بودند که پس از ۲۰ دقیقه رزم جانانه زنده به چنگال دشمن افتادند.

شهید مهدوی بر عرشه ناو جنگی یو اس اس چندبار آماج شکنجه‌های وحشیانه دشمن قرار گرفت و سینه‌ اش با میخ های بلند آهنین سوراخ شد و مظلومانه به شهادت رسید.

پس از گذشت ۶ روز، پیکرهای مطهر شهدا و اسرا از مسقط پایتخت کشور عمان تحویل مقام های ایرانی و از مرز هوایی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

منبع ایرنا