باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای خدمات دیجیتال تأکید کردند.

آقامیری در این نشست با اشاره به نقش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم گفت: «در جهان امروز، از میان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کاربر فعال، متوسط زمان نگاه افراد به صفحه‌نمایش - اعم از تلفن همراه، لپ‌تاپ، تلویزیون و تبلت - روزانه حدود ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه است؛ این رقم در ایران به ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه می‌رسد که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه به سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام آمادگی برای تشریک مساعی و همکاری در تسریع تحقق دولت هوشمند، ضمن انتقاد از برخی فرآیند‌های آزاردهنده در بخش‌هایی از دستگاه‌ها، از اقدامات انجام‌شده برای طی یک سال اخیر برای اصلاح نظام اداری به‌ویژه راه‌اندازی سامانه «فوریت‌های اداری» - قدردانی کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت