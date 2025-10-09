در دیدار رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با دبیر شورای عالی فضای مجازی، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای خدمات دیجیتال تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دو طرف بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای خدمات دیجیتال تأکید کردند.

آقامیری در این نشست با اشاره به نقش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم گفت: «در جهان امروز، از میان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کاربر فعال، متوسط زمان نگاه افراد به صفحه‌نمایش - اعم از تلفن همراه، لپ‌تاپ، تلویزیون و تبلت - روزانه حدود ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه است؛ این رقم در ایران به ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه می‌رسد که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه به سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام آمادگی برای تشریک مساعی و همکاری در تسریع تحقق دولت هوشمند، ضمن انتقاد از برخی فرآیند‌های آزاردهنده در بخش‌هایی از دستگاه‌ها، از اقدامات انجام‌شده برای طی یک سال اخیر برای اصلاح نظام اداری  به‌ویژه راه‌اندازی سامانه «فوریت‌های اداری» - قدردانی کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: رئیس سازمان اداری و استخدامی ، دبیر شورای عالی فضای مجازی ، دولت هوشمند
خبرهای مرتبط
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر همکاری با کره جنوبی در حوزه هوشمندسازی دولت
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
پلاک ۱۱۶ فرحزاد به نام جمهوری اسلامی ایران سند خورد
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
آخرین اخبار
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
پلاک ۱۱۶ فرحزاد به نام جمهوری اسلامی ایران سند خورد
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟