سازمان دفاع مدنی در نوار غزه، از شهید شدن ۴ نفر و مفقود شدن ۴۰ نفر در حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به منزلی در محله صبره در جنوب شهر غزه خبر داد.
این حمله علیرغم دستیابی به توافق آتشبس و تبادل اسرا و پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر پایان جنگ و قصد او برای سفر به مصر جهت شرکت در امضای توافق صورت میگیرد.
پیشتر، کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داده بود که «هیچ رایگیری درباره توافق در جریان نشست شورای وزیران کابینه انجام نشده و جلسه دولت به ساعت ۱۰ به وقت محلی به تعویق افتاده است.»
خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، در سخنرانیای به مناسبت توافق آتشبس، «دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه ملت فلسطین و آغاز اجرای آتشبس دائمی» را اعلام کرده بود.
او فاش کرد که «این توافق شامل ورود کمکها، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا است»، و «۲۵۰ نفر از اسرای قهرمان فلسطینی که به حبس ابد محکوم شدهاند و ۱۷۰۰ نفر از اسرای نوار غزه آزاد خواهند شد.» او مجددا تاکید کرد که «توافق شامل عقبنشینی اشغالگران، ورود کمکها، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا است.»
الحیه اعلام کرد که حماس «تضمینهایی از میانجیها و دولت آمریکا دریافت کرده است و همگی تایید کردهاند که جنگ به طور کامل پایان یافته است.» او گفت: «ما به همکاری با تمامی نیروهای ملی و اسلامی برای تکمیل گامهای باقیمانده ادامه خواهیم داد.»
