سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد با وجود آتش‌بس در حمله جدید اسرائیل به محله صبره در جنوب شهر غزه، ۴ نفر شهید و ۴۰ تن دیگر مفقود شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان دفاع مدنی در نوار غزه، از شهید شدن ۴ نفر و مفقود شدن ۴۰ نفر در حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به منزلی در محله صبره در جنوب شهر غزه خبر داد.

این حمله علی‌رغم دستیابی به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا و پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پایان جنگ و قصد او برای سفر به مصر جهت شرکت در امضای توافق صورت می‌گیرد.

پیش‌تر، کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داده بود که «هیچ رای‌گیری درباره توافق در جریان نشست شورای وزیران کابینه انجام نشده و جلسه دولت به ساعت ۱۰ به وقت محلی به تعویق افتاده است.»

خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، در سخنرانی‌ای به مناسبت توافق آتش‌بس، «دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه ملت فلسطین و آغاز اجرای آتش‌بس دائمی» را اعلام کرده بود.

او فاش کرد که «این توافق شامل ورود کمک‌ها، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا است»، و «۲۵۰ نفر از اسرای قهرمان فلسطینی که به حبس ابد محکوم شده‌اند و ۱۷۰۰ نفر از اسرای نوار غزه آزاد خواهند شد.» او مجددا تاکید کرد که «توافق شامل عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا است.»

الحیه اعلام کرد که حماس «تضمین‌هایی از میانجی‌ها و دولت آمریکا دریافت کرده است و همگی تایید کرده‌اند که جنگ به طور کامل پایان یافته است.» او گفت: «ما به همکاری با تمامی نیرو‌های ملی و اسلامی برای تکمیل گام‌های باقیمانده ادامه خواهیم داد.»

منبع: النشره

برچسب ها: آتش بس غزه ، حمله به غزه
خبرهای مرتبط
السیسی ترامپ را به جشن صلح در مصر دعوت کرد
خلیل الحیه: مردم غزه در جنگی ایستادگی کردند که جهان مانند آن را ندیده است
واکنش‌ها به توافق غزه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
آخرین اخبار
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
۴ شهید و ۴۰ مفقود در حمله اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
خلیل الحیه: مردم غزه در جنگی ایستادگی کردند که جهان مانند آن را ندیده است
السیسی ترامپ را به جشن صلح در مصر دعوت کرد
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
از خاکستر تا زندگی: داستان مردم غزه از دید یک عکاس فلسطینی
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
ترامپ: ایران می‌خواهد برای صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد
استقبال روسیه از توافق حماس و اسرائیل
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
تکذیب قاطع حماس؛ نبود هیچ دیدار مستقیمی با هیات اسرائیلی
مذاکرات صلح اوکراین در رکود بزرگ
ترامپ احتمالا یکشنبه در بیت‌المقدس خواهد بود
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
گوترش: هزینه‌های انسانی جنگ غزه نباید فراموش شود
مروان البرغوثی آزاد نخواهد شد
آیا جنگ غزه واقعاً به پایان رسیده است؟
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
ناوگان جهانی صمود: شش فعال هنوز در بازداشت اسرائیل هستند
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
امضای پروتکل همکاری انرژی میان افغانستان و ترکمنستان
انگلیس قرارداد ۴۶۸ میلیون دلاری برای تامین موشک‌های هند امضا کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد