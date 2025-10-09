باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی کارلوس ناسار بلغاری هم به طلای دوضرب و مجموع جهان رسید و رکورد دوضرب جهان را شکست.

علیرضا معینی با رکورد ۱۸۲ کیلوگرم یک ضرب، ۲۰۹ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۹۱ کیلوگرم نایب قهرمان مجموع جهان شد.

معینی در یک ضرب با شکستن رکورد جهان مدال طلا گرفت و در دوضرب پنجم شد.

علی عالی‌پور هم با رکورد ۱۷۶ یک ضرب، ۲۱۱ دوضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم چهارم جهان شد.

عالی پور در یک ضرب مدال نقره گرفت و در دوضرب چهارم شد.

عملکرد دو نماینده ایران به شرح زیر است:

حرکت یک‌ضرب

با توجه به اینکه علیرضا معینی یک‌ضرب‌زن است، در اولین حرکت پشت وزنه ۱۷۴ کیلوگرم قرار گرفت و به راحتی آن را مهار کرد.

معینی در حرکت دوم برای مدال طلا با کارلوس ناسار بلغاری وارد رقابت شد و وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را با قدرت مهار کرد و از خوشحالی فریاد زد.

معینی با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم رکورد جهان را یک کیلوگرم شکست و طلا گرفت.

علی عالی‌پور زودتر از هم وطن خود کارش را آغاز کرد و در اولین حرکت وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را ناباورانه انداخت.

بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی، وزنه دوم نماینده ایران را به ۱۷۲ کیلوگرم افزایش داد و عالی‌پور این وزنه را بالای سر برد.

او در آخرین حرکت یک‌ضرب وزنه ۱۷۶ کیلوگرم را مهار کرد و بهترین رکورد شخصی خود را ثبت کرد و در عین ناباوری مدال با ارزش نقره گرفت.

حرکت دوضرب

معینی در اولین حرکت دوضرب وزنه ۱۹۸ کیلوگرم را زد. در حرکت دوم هم وزنه ۲۰۴ کیلوگرم را بالای سر برد.

او در آخرین حرکت خود وزنه ۲۰۹ کیلوگرم را مهار کرد و در آغوش بهداد سلیمی جای گرفت.

معینی با مجموع ۳۹۱ کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

عالی‌پور که دوضرب زن است، کارش را با مهار وزنه ۲۱۱ کیلوگرم شروع کرد. او در حرکت دوم وزنه ۲۱۷ کیلوگرم را در حرکت قیچی انداخت.

عالی‌پور در آخرین حرکت خود پشت وزنه ۲۱۹ کیلوگرم قرار گرفت و با فریاد‌های سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون بدرقه شد. عالی پور در مهار وزنه ۲۱۹ کیلوگرم ناموفق بود تا طلای مجموع از دست برود.

او در مجموع رکورد ۳۸۷ کیلوگرم را ثبت کرد و به مدال دوضرب و مجموع نرسید و چهارم شد تا کارش را با نقره یک ضرب تمام کند.