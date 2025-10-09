باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم تروریستی به او تعهد داده است که حماس را منحل کند، اما «اگر این اتفاق نیفتد، او و وزرای همانند او کابینه را منحل خواهند کرد.»
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از بنگویر گزارش داد که او علیه توافقی که برای تایید نهایی، جهت آزادی اسرا و برقراری آتشبس به کابینه ارائه میشود، رای منفی خواهد داد. بنگویر ادعا کرد: «ما از آزادی همه اسرا خوشحالیم، اما علیه آزادی قاتلان رأی خواهیم داد.»
او افزود: «در گفتوگوهایی که طی روزهای اخیر بین من و نخستوزیر انجام شد، صراحتا توضیح دادم که تحت هیچ شرایطی بخشی از کابینهای نخواهم بود که اجازه ادامه حماس حکومت خود در غزه را بدهد، و نخستوزیر به من وعده داده است که این اتفاق نخواهد افتاد.»
بامداد پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از دستیابی رژیم تروریستی اسرائیل و جنبش حماس به توافق بر سر مرحله اول طرح او برای آتشبس و تبادل اسرا خبر داد. این توافق پس از چهار روز مذاکره غیرمستقیم بین دو طرف در شهر شرمالشیخ مصر، با حضور هیاتهایی از ترکیه، مصر و قطر و نظارت آمریکا حاصل شد.
از سوی دیگر، خلیل الحیه، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، تاکید کرد که این جنبش با مسئولیتپذیری بالا با طرح ترامپ برخورد کرده است؛ طرحی که منجر به اعلام توافق آتشبس در مذاکرات شرمالشیخ شد. او اشاره کرد که حماس «پاسخی در جهت تأمین منافع ملت فلسطین و حفظ خون آنها» ارائه داده است.
منبع: آر تی