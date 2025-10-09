ورزشی عکس باشگاه خبرنگاران جوان

تمرینات تیم جوانان هنر‌های رزمی ایران در کیش

تمرینات تیم جوانان هنر‌های رزمی ایران در کیش
عکاس مارال شیرین‌خواه
تاریخ انتشار ۱۷ مهر ۱۴۰۴ ۲۳:۲۲
تیم هنرهای رزمی جوانان ایران و پنچاک سیلات اردوی تمرینی خود را در آب و هوای کیش برگزار کرد.

تمرینات تیم جوانان هنر‌های رزمی ایران در کیش

تیم هنرهای رزمی جوانان ایران و پنچاک سیلات اردوی تمرینی خود را در آب و هوای کیش برگزار کرد.
۱۷ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۲
برچسب ها: ورزش های رزمی ، تیم جوانان ، کیش
