باشگاه خبرنگاران جوان
افغانستان
۱۴۰۴ / ۰۷/۱۸
۰۰: ۵۳
پخش زنده
English
تمرینات تیم جوانان هنرهای رزمی ایران در کیش
عکاس
مارال شیرینخواه
تاریخ انتشار
۱۷ مهر ۱۴۰۴
۲۳:۲۲
کد خبر
۹۰۱۲۰۳۱
تیم هنرهای رزمی جوانان ایران و پنچاک سیلات اردوی تمرینی خود را در آب و هوای کیش برگزار کرد.
تمرینات تیم جوانان هنرهای رزمی ایران در کیش
مارال شیرینخواه
۲۳:۲۲
۱۷ مهر ۱۴۰۴
۹۰۱۲۰۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۴
۲۳:۲۲
ورزشی
عکس
تیم هنرهای رزمی جوانان ایران و پنچاک سیلات اردوی تمرینی خود را در آب و هوای کیش برگزار کرد.
برچسب ها:
ورزش های رزمی
،
تیم جوانان
،
کیش
