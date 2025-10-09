رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: تبدیل وضعیت مجموع ۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در همایش سراسری مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران، از اجرای کامل دستورالعمل بند‌های «د» و «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، تبدیل وضعیت مجموع ۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران انجام شده است.

وی افزود: از این میان، ۷۵ هزار نفر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ۱۴۵ هزار نفر غیرمشمول بودند.

وی با اشاره به اجرای بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه درباره جذب فرزندان معظم شهدا و جانبازان ۷۰ درصد در استخدام‌ها، اظهار کرد: در این راستا تاکنون دو مرحله آزمون برگزار شده است، در آزمون نخست ۷ هزار نفر و در آزمون دوم ۱۳ هزار نفر جذب شده‌اند.

رفیع زاده گفت: آزمون سوم نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه اصلاح ساختار اداری، حذف موازی‌کاری‌ها و ساده‌سازی فرآیند‌ها نیز اظهار کرد: اگر بتوان خدمتی را به جای ۱۵ امضا با ۵ امضا انجام داد، وظیفه ماست که آن را اصلاح کنیم، چراکه این اقدام هم موجب صرفه‌جویی می‌شود و هم رضایت مردم را در پی دارد.

رفیع‌زاده پرداخت مبتنی بر عملکرد و هوشمندسازی دولت را از محور‌های اساسی اصلاح نظام اداری دانست و افزود: با تحقق این برنامه‌ها، فساد اداری کاهش یافته، هزینه‌ها کم و سلامت نظام اداری تضمین می‌شود. همه تلاش ما این است که رضایت خدا، که در گرو رضایت مردم است، محقق شود.

وی تصریح کرد: برای تداوم راه شهیدان باید با همان اخلاص و روحیه دوران دفاع مقدس به مردم خدمت کنیم. اصلاح نظام اداری و فرآیند‌های خدمات‌رسانی نیز در همین مسیر قرار دارد، اصلاحی که باید از دل خواست و مطالبه مردم برخیزد، نه از دستور‌های آمرانه.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، افزود: فرهنگ شهادت تنها متعلق به ایران نیست، از خرمشهر تا غزه این فرهنگ زنده و نهادینه شده است و همان‌گونه که امامین انقلاب شهیدان را شمع محفل بشریت دانستند، بنیاد شهید و امور ایثارگران بستری برای نگاه‌داشت این شمع است.

وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران یادگار امام راحل (ره) و سنگر خدمت به خانواده‌های معظم شهداست، سنگری که با هیچ معیار اداری قابل توصیف نیست.

منبع: بنیاد شهید