باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای صهیونیستی شامگان پنجشنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، با استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، برای بحث درباره توافق آتشبس در غزه دیدار کرده است.
روزنامه یدیعوت آحارونوت در این خصوص گزارش داد که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در این دیدار که در دفتر نخستوزیری رژیم تروریستی اسرائیل انجام شد، حضور داشته است.
ویتکاف و کوشنر، در راس هیات آمریکایی بودند که در مذاکرات شرمالشیخ با نمایندگان عالیرتبه از مصر، ترکیه و قطر شرکت کردند تا به توافق آتشبس در غزه دست یابند.
پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل و جنبش حماس، مرحله اول طرح صلح پیشنهادی او را امضا کردهاند. جنبش فلسطینی حماس نیز امروز دستیابی به توافق آتشبس را اعلام کرد.
مذاکرات شاهد مشارکت سطح بالایی از کشورهای میانجی بود که در راس آنها سرلشکر حسن رشاد، رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، قرار داشتند. همچنین رون درمر، وزیر امور راهبردی و رئیس هیات رژیم تروریستی اسرائیل، به همراه فرستادگان آمریکایی استیو ویتکاف و جرد کوشنر در این گفتوگوها حضور داشتند.
منبع: اسپوتنیک