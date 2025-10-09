باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به پیشرفت در روند توافق آتش‌بس غزه، گفت: «همه چیز در مورد توافق آتش‌بس در غزه انجام شده است و همه در حال جشن گرفتن دستاورد آن هستند».

او در ادامه به بیانیه وزارت خارجه کشورمان در این خصوص اشاره کرد و گفت: «از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم».

رئیس جمهور آمریکا از سفر احتمالی خود به غرب آسیا در هفته آینده خبر داد و گفت: «امیدوارم وقتی اسرا آزاد می‌شوند در خاورمیانه باشم. قصد دارم یکشنبه به آن جا بروم».

او در ادامه به مردم غزه اشاره کرد و گفت که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد. همچنین به گفته او، نیرو‌های بین‌المللی که قرار است در غزه مستقر شوند، مشخص خواهند شد.

وزارت خارجه کشورمان ساعاتی پیش، در خصوص تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه اعلام کرد که از هر اقدام و ابتکاری که «متضمن توقف جنگ نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است».

آتش‌بس غزه امروز رسما در شرم‌الشیخ امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمک‌ها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانه‌ها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود از وی دعوت کرده تا در مراسم جشنی که در مصر به مناسبت انعقاد توافق توقف جنگ در نوار غزه برگزار خواهد شد، شرکت کند.

