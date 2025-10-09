رئیس جمهور آمریکا اظهارات جدیدی درباره آتش‌بس غزه و روند احتمالی آن در هفته آینده بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به پیشرفت در روند توافق آتش‌بس غزه، گفت: «همه چیز در مورد توافق آتش‌بس در غزه انجام شده است و همه در حال جشن گرفتن دستاورد آن هستند».

او در ادامه به بیانیه وزارت خارجه کشورمان در این خصوص اشاره کرد و گفت: «از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم». 

رئیس جمهور آمریکا از سفر احتمالی خود به غرب آسیا در هفته آینده خبر داد و گفت: «امیدوارم وقتی اسرا آزاد می‌شوند در خاورمیانه باشم. قصد دارم یکشنبه به آن جا بروم». 

او در ادامه به مردم غزه اشاره کرد و گفت که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد. همچنین به گفته او، نیرو‌های بین‌المللی که قرار است در غزه مستقر شوند، مشخص خواهند شد. 

 وزارت خارجه کشورمان ساعاتی پیش، در خصوص تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه اعلام کرد که از هر اقدام و ابتکاری که «متضمن توقف جنگ نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است». 

 آتش‌بس غزه امروز رسما در شرم‌الشیخ امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمک‌ها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانه‌ها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود از وی دعوت کرده تا در مراسم جشنی که در مصر به مناسبت انعقاد توافق توقف جنگ در نوار غزه برگزار خواهد شد، شرکت کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس غزه ، ایران ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
نتانیاهو با فرستادگان ترامپ در دفترش دیدار کرد
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
قابلی نداشت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
توبروبمیرمرتیکه ی منافق صد رو. توخفه شو دوست کودکش کش خونخوار
۱۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۲۳:۴۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
آمریکا همیشه دنبال جنگ بوده.
۸
۱۱
پاسخ دادن
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
آخرین اخبار
انفجارهای پیاپی در کابل؛ پاکستان مدعی ترور نورولی محسود شد
ترامپ: از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم
نتانیاهو با فرستادگان ترامپ در دفترش دیدار کرد
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
۴ شهید و ۴۰ مفقود در حمله اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
خلیل الحیه: مردم غزه در جنگی ایستادگی کردند که جهان مانند آن را ندیده است
السیسی ترامپ را به جشن صلح در مصر دعوت کرد
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
از خاکستر تا زندگی: داستان مردم غزه از دید یک عکاس فلسطینی
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
ترامپ: ایران می‌خواهد برای صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد
استقبال روسیه از توافق حماس و اسرائیل
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
تکذیب قاطع حماس؛ نبود هیچ دیدار مستقیمی با هیات اسرائیلی
مذاکرات صلح اوکراین در رکود بزرگ
ترامپ احتمالا یکشنبه در بیت‌المقدس خواهد بود
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
گوترش: هزینه‌های انسانی جنگ غزه نباید فراموش شود
مروان البرغوثی آزاد نخواهد شد
آیا جنگ غزه واقعاً به پایان رسیده است؟
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
ناوگان جهانی صمود: شش فعال هنوز در بازداشت اسرائیل هستند
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
امضای پروتکل همکاری انرژی میان افغانستان و ترکمنستان