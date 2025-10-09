در پی وقوع دو انفجار در کابل، طالبان تحقیقات خود را آغاز کرده و ارتش پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سخنگوی طالبان از عدم وقوع تلفات خبر داده و اوضاع را آرام توصیف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- شامگاه امروز صدای دو انفجار پیاپی در مناطق مختلف کابل، پایتخت افغانستان شنیده شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، وقوع دست‌کم یک انفجار را تأیید و اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. وی با بیان اینکه «جای نگرانی نیست» و «خیر و خیریت است»، افزود تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات دریافت نشده است.  

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان نیز وقوع یک انفجار را تأیید و اخبار مربوط به درگیری و تیراندازی در کابل را رد کرد. او اوضاع را آرام توصیف و اعلام نمود جزئیات حادثه به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.  

در همین حال، ارتش پاکستان مسئولیت حمله امشب در کابل را بر عهده گرفت. اداره روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در اطلاعیه‌ای با عنوان «ضربه دوگانه» اعلام کرد این عملیات علیه یک هدف باارزش شماره یک و با استفاده از حمله دوگانه به یک خودروی متحرک انجام شده است. سخنگوی ارتش پاکستان فردا جزئیات بیشتری را در نشست خبری ارائه خواهد کرد.  

از سوی دیگر، برخی رسانه‌های افغانستانی از انتشار فایل صوتی منتسب به مفتی نور ولی محسود، رئیس طالبان پاکستانی، خبر دادند که در آن شایعات کشته شدن خود را رد کرده و اعلام نموده در سلامت کامل به سر می‌برد. صحت این فایل صوتی هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده است.  

برچسب ها: انفجار در کابل ، حمله تروریستی ، تی تی پی
