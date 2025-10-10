باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زهرا پناهی‌روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از مأموریت‌های اصلی مدارس شاهد است و این رویکرد باید در تمامی مدارس کشور نهادینه شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: این موضوع در چارچوب نقشه راه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده و اجرای آن در مدارس شاهد با جدیت پیگیری می‌شود.

پناهی‌روا ادامه داد: معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرای بخشی از دستورالعمل‌های فرهنگی است و اداره‌کل امور شاهد و ایثارگران نیز همکاری مستمر و مؤثری با این معاونت دارد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس شاهد از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند که با هدف ترویج ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی از جمله عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.

پناهی روا گفت: فلسفه شکل‌گیری این مدارس، ایجاد محیط آموزشی و فرهنگی متناسب با ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس برای خانواده‌های ایثارگر بوده است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش: در این مدارس دانش‌آموزان پسر با لباس متحدالشکل و دانش‌آموزان دختر با حجاب برتر (چادر) حضور می‌یابند و خانواده‌ها نیز در تقویت فرهنگ عفاف و حجاب نقش فعالی دارند.