مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از مأموریت‌های اصلی مدارس شاهد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زهرا پناهی‌روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از مأموریت‌های اصلی مدارس شاهد است و این رویکرد باید در تمامی مدارس کشور نهادینه شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: این موضوع در چارچوب نقشه راه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده و اجرای آن در مدارس شاهد با جدیت پیگیری می‌شود.

پناهی‌روا ادامه داد: معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرای بخشی از دستورالعمل‌های فرهنگی است و اداره‌کل امور شاهد و ایثارگران نیز همکاری مستمر و مؤثری با این معاونت دارد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس شاهد از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند که با هدف ترویج ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی از جمله عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.

پناهی روا گفت: فلسفه شکل‌گیری این مدارس، ایجاد محیط آموزشی و فرهنگی متناسب با ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس برای خانواده‌های ایثارگر بوده است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش: در این مدارس دانش‌آموزان پسر با لباس متحدالشکل و دانش‌آموزان دختر با حجاب برتر (چادر) حضور می‌یابند و خانواده‌ها نیز در تقویت فرهنگ عفاف و حجاب نقش فعالی دارند.

برچسب ها: مدارس شاهد ، دانش آموزان شاهد
خبرهای مرتبط
هوش مصنوعی در اولویت‌های برنامه‌های مهارت‌آموزی مدارس شاهد
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل
مدارس تهران تک شیفت شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تاکنون مورد انسانی از آنفلوآنزای پرندگان در ایران گزارش نشده است
حملات سایبری پایان ندارد؛ ضرورت حکمرانی قانونمند دیجیتال
عدم تحرک و رژیم غذایی ناسالم از علل کاهش سن بروز دیابت
وزارت آموزش و پرورش، به‌عنوان دستگاه برتر در ترویج فرهنگ اقامه نماز معرفی شد
افشاگری جنایات تروریسم علمی رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشتار دانشمندان ایران
خبر خوش وزیر بهداشت برای پرداخت بدهی‌های دارو و تجهیزات پزشکی
سلامت مردم موضوعی ملی و فرابخشی است
ذخیره سازی تجهیزات پزشکی حیاتی/ تجهیزات استراتژیک تا دو ماه آینده وارد انبار خواهند شد+ فیلم
شرکت پست از ارکان توانمندساز اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک است
نقش کلیدی ژنتیک در درمان کودکان/ تشخیص علت بیماری‌ها پیشرفت خوبی داشته است
کاربرد مهندسی بافت در پیوند استخوان/ موثر بودن مهندسی بافت و فناوری‌های نوظهور در درمان دندان پزشکی
۴ فناوری پیشرفته مسئله اصلی خیزش در برابر خردکشی
پدر و مادرم به سختی می‌توانستند بخوانند یا بنویسند
آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ برگزار شد
وجود بیش از ۱۰۰۰ کلاس درس ۳۵ نفره در تهران