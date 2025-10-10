باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس حمله رژیم اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه را محکوم کرده و گفت که در این حمله بیش از ۷۰ غیرنظامی به شهادت رسیده یا زخمی شدند و بیشتر آنها هنوز زیر آوار هستند.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، اعلام کرد که این «قتل عام فجیع جنایت وحشیانه دیگری است» و نتانیاهو را به تلاش برای ایجاد اختلال در آتش‌بس متهم کرد.

جنبش مقاومت اسلامی اعلام کرد: «قتل عام و جنایات سیستماتیکی که اشغالگران علیه غیرنظامیان بی‌دفاع، از جمله زنان، کودکان و سالمندان مرتکب شده‌اند، چهره واقعی این موجودیت نفرت‌انگیز و خونخوار را به تصویر می‌کشد و اصرار کابینه فاشیستی آن بر ادامه نسل‌کشی تا آخرین لحظه را آشکار می‌سازد.»

این جنبش در انتها از میانجیگران و دولت ترامپ خواست تا فوراً مداخله کنند و رژیم اسرائیل را برای توقف حمله به فلسطینیان تحت فشار قرار دهند.

سازمان دفاع مدنی در نوار غزه ساعاتی پیش از شهید شدن ۴ نفر و مفقود شدن ۴۰ نفر در حمله هوایی رژیم اسرائیل به منزلی در محله صبره در جنوب شهر غزه خبر داد. این حمله در حالی صورت گرفت که توافق آتش‌بس و تبادل اسرا ظهر امروز به وقت قاهره امضا شده و رسما وارد مرحله اجرا شد.

منبع: الجزیره