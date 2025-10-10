سخنگوی دولت ایران گفت تهران از هر گام یا ابتکاری که بتواند به توقف فوری نسل‌کشی در غزه منجر شود، حمایت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت ایران در مصاحبه با المیادین گفت: تهران از هر گامی که منجر به خروج نیرو‌های اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه و آزادی اسرای فلسطینی شود، حمایت می‌کند.

وی با شبکه المیادین گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: حمایت ایران از مردم فلسطین صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

سخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرد: مقاومت مردم فلسطین مشروع است و مقاومت بخش جدایی‌ناپذیری از روند احیای حقوق فلسطینیان را تشکیل می‌دهد.

مهاجرانی تأکید کرد: توقف جنایات در غزه پایان راه نیست و دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی وظیفه دارند کسانی را که دستور جنگ و کشتار در غزه را داده و اجرا کرده‌اند، پاسخگو کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سخنگوی دولت ، مردم فلسطین
خبرهای مرتبط
توضیح سخنگوی دولت درباره زمان اجرای تغییر در سازمان امور عشایر ایران
دیپلماسی استانی و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در دستور کار دولت است
مهاجرانی: دولت تمهیدات لازم برای مقابله با «مکانیسم ماشه» را درنظر گرفته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه
واکنش ولایتی به آتش‌بس غزه
اقامه نماز، تحقق ارزش‌های الهی و پایه‌گذار جامعه اسلامی است
سخنگوی دولت ایران: تهران همواره در کنار مردم فلسطین بوده است
آخرین اخبار
سخنگوی دولت ایران: تهران همواره در کنار مردم فلسطین بوده است
واکنش ولایتی به آتش‌بس غزه
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه
اقامه نماز، تحقق ارزش‌های الهی و پایه‌گذار جامعه اسلامی است
حذف چهار صفر از پول ملی نمی‌تواند علت‌العلل مهار تورم باشد
پیوستن ایران به CFT؛ امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به سی و دومین اجلاس سراسری نماز
نحوه شمارش آرا در انتخابات تناسبی شوراها
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۷ مهر