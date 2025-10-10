باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سریال «پسران هور» به‌عنوان یکی از تازه‌ترین تولیدات تلویزیونی در ژانر دفاع مقدس، تمرکز خود را بر زندگی و مأموریت‌های شهید علی هاشمی و یارانش در قرارگاه سری نصرت گذاشته است؛ افرادی که بسیاری از عملیات‌های حیاتی جنوب را هدایت کردند، اما نام‌شان در افکار عمومی کمتر شناخته شده است. در این میان، بازیگران اصلی سریال، رضا ثامری، سهند جاهد، مهدی کرنافی و باسط رضایی با ورود عمیق به شخصیت‌های تاریخی و تحقیقات گسترده، تلاش کردند تا زندگی واقعی این قهرمانان را با وفاداری کامل بازسازی کنند.

رضا ثامری، بازیگر نقش شهید علی هاشمی از همان ابتدا تأکید کرد که پذیرفتن این نقش تجربه‌ای دشوار و ارزشمند بوده است. وی توضیح داد که ایفای نقش یک قهرمان ملی با شخصیتی چندبعدی، حتی برای بازیگری با تجربه، چالش بزرگی به حساب می‌آید. ثامری برای نزدیک شدن به شخصیت شهید هاشمی، مستند‌ها و کتاب‌های مربوطه را مطالعه کرده و با اعضای خانواده او دیدار کرده است. وی به یادآوری لحظه‌ای اشاره می‌کند که فرزندان شهید، او را در لباس فرماندهی دیدند و بغض کردند؛ لحظه‌ای که برای ثامری «تکان‌دهنده» بود و حس موفقیت در بازسازی روح و منش شهید را به او منتقل کرد.

یکی از نکات برجسته در تجربه ثامری، توجه به لهجه و زبان محلی بود. او با وجود اینکه از کودکی عربی را در مدرسه آموخته بود، مجبور شد به تمرین بیشتری برای تسلط بر لهجه محلی جنوب بپردازد تا گفتار طبیعی و واقع‌گرایانه‌ای ارائه دهد. علاوه بر آن، بازی در صحنه‌های مختلف زندگی شهید هاشمی - از قرارگاه تا میدان نبرد و حتی زندگی خانوادگی - نیازمند ایجاد تعادل دقیق میان وجوه انسانی و نظامی شخصیت بود. ثامری به اهمیت ارتباط شخصی با روح و یاد شهید اشاره کرده و آلبومی از تصاویر او تهیه کرده بود که روزانه به آن نگاه می‌کرد تا حس حضور واقعی شهید را در ذهن خود زنده نگه دارد.

سهند جاهد، بازیگر نقش محسن نوذریان، یکی از همرزمان شهید هاشمی نیز بر دشواری‌های واقعی فیلم‌برداری در منطقه هورالعظیم تأکید کرده است. وی توضیح داد که برای بازسازی مأموریت‌های شناسایی گروه کوچک و چابک شهید هاشمی، نیاز به شناخت دقیق جزئیات عملیات و رفتار‌های واقعی رزمندگان داشت. جاهد با مستند‌ها و روایت‌های مستقیم نوذریان کار کرد و حتی در طول شب‌های فیلم‌برداری، تلفنی با او در تماس بود تا دقت و واقع‌گرایی بازی حفظ شود. این ارتباط نزدیک با شخصیت واقعی، توانست عمق باورپذیری و انسجام شخصیت در سریال را تقویت کند.

مهدی کرنافی که نقش شهید سیدناصر سیدنور را ایفا می‌کند نیز تجربه‌ای مشابه داشت. او برای درک شخصیت خود به کتاب «نفوذ در عمق» رجوع کرد و خانواده شهید را از نزدیک ملاقات نمود.

به گفته کرنافی، نگاه تأییدآمیز برادر شهید، لحظه‌ای بود که تلاش‌های او را ارزشمند نشان داد و احساس مسئولیت و دقت بیشتری به او منتقل کرد. کرنافی علاوه بر مطالعه و مشاهده مستندها، مجبور شد مهارت‌های بلم‌رانی را در آب‌های کم‌عمق هورالعظیم یاد بگیرد تا حرکات و رفتار او طبیعی به نظر برسد. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که بازیگران نه تنها در سطح ظاهری بلکه در جزئیات عملی و فرهنگی نیز برای وفاداری به شخصیت‌ها تلاش کرده‌اند.

باسط رضایی، بازیگر نقش حمید رمضانی نیز تجربه خود را با تأکید بر ارزش روایت شخصیت‌های کمتر شناخته‌شده بیان کرده است.

او معتقد است که پرداختن به انسان‌هایی مانند علی هاشمی و هم‌رزمانش، فرصتی است برای معرفی قهرمانانی که نقش محوری در دفاع مقدس داشته‌اند، اما کمتر در حافظه تاریخی عمومی ثبت شده‌اند. رضایی برای آمادگی ایفای نقش، به مطالعه کتاب‌ها و مصاحبه‌ها پرداخت و حتی در جریان فیلم‌برداری، از تجربیات و خاطرات نیرو‌های اطلاعات عملیات بهره برد. او یادآور شد که چنین افرادی، با وجود سن کم، دارای پختگی، هوش و مسئولیت‌پذیری فوق‌العاده بودند و بازنمایی درست آنها برای نسل امروز اهمیت بالایی دارد.

نکته مشترک میان تمام بازیگران، تمرکز بر واقع‌گرایی و وفاداری به شخصیت‌هاست. از یادگیری لهجه محلی و مهارت‌های عملی گرفته تا حضور در شرایط سخت جغرافیایی هور و تلاش برای درک عمیق اخلاق و روحیات رزمندگان، همه نشان‌دهنده تعهد آنها به بازسازی دقیق تاریخ است. علاوه بر آن، تجربه‌های احساسی پشت صحنه - مانند بغض فرزندان شهید هاشمی، نگاه پرمفهوم برادر سیدنور یا تلاش‌های شخصی بازیگران برای نزدیک شدن به روح شهیدان - ابعاد انسانی و معنوی سریال را تقویت می‌کند. بازیگران همچنین به اهمیت فرهنگی و آموزشی این پروژه اشاره کرده‌اند.

آنها معتقدند نسل امروز نیازمند شناخت قهرمانان فراموش‌شده است؛ افرادی که با شجاعت و ایثار خود زمینه آرامش و امنیت فعلی را فراهم کردند.

سریال «پسران هور» با تمرکز بر شخصیت‌های کمتر شناخته‌شده، به آموزش تاریخ از طریق تجربه‌های انسانی و عملی کمک می‌کند و تصویری ملموس از رشادت‌ها و ارزش‌های اخلاقی دوران دفاع مقدس ارائه می‌دهد.

بازخورد‌های مثبت خانواده شهدا و تأیید دقت بازیگران نشان‌دهنده موفقیت آنها در بازسازی واقعیت‌های تاریخی است. رضا ثامری، سهند جاهد، مهدی کرنافی و باسط رضایی با تعهدی عمیق به تاریخ و شخصیت‌های واقعی، نه تنها به جذابیت بصری و داستانی سریال افزودند، بلکه ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی و انسانی دفاع مقدس را نیز برای مخاطب امروز روشن و ملموس کردند. این تلاش‌ها، هم در سطح بازیگری و هم در سطح بازنمایی تاریخی، نمونه‌ای موفق از تلفیق هنر و تاریخ است که نسل جدید را با قهرمانان کمتر شناخته‌شده آشنا می‌کند و یاد آنها را زنده نگه می‌دارد.