باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد.
هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور آسیایی از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند، سریلانکا، کره جنوبی، نپال، تاجیکستان و افغانستان برگزار میشود و این رقابتها در دو رشته زورخانهای و کشتی پهلوانی در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه پیگیری خواهد شد.
با توجه به حضور گسترده ورزشکاران و مدیران ورزشی از کشورهای مختلف، این رقابتها فرصتی برای معرفی فرهنگ پهلوانی و ترویج ارزشهای اخلاقی، معنوی و جوانمردی میان ملتهای آسیایی است.
رئیس فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا گفت: برگزاری هفتمین دوره مسابقات در ارومیه نشان داد این شهر از ظرفیت بالایی برای میزبانی رویدادهای بینالمللی برخوردار است.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به ۲۱ مین سالگرد تأسیس این فدراسیون گفت: هماکنون ۸۵ کشور عضو فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی هستند که ۲۶ کشور از قاره آسیا در آن عضویت دارند.
استاندار آذربایجانغربی در آیین افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در ارومیه گفت: میزبانی هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رشتههای زورخانهای و کشتی پهلوانی، نشانهای روشن از جایگاه فرهنگی و ورزشی این استان در سطح ملی و بینالمللی است.
رضا رحمانی افزود: حضور پهلوانان کشورهای آسیایی در این رویداد ورزشی، جلوهای از همدلی، پهلوانی و فرهنگ اصیل ایرانی است.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی استانی با پیشینه تاریخی غنی و خاستگاه پهلوانان نامدار بهشمار میرود، خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان، زمینهساز ارتقای تعاملات بینالمللی در عرصه ورزش خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت توسعه ورزشهای بومی و سنتی نیز تأکید کرده و افزود: این رشتهها میراثی ارزشمند از فرهنگ ایرانی هستند که باید برای نسلهای آینده حفظ و ترویج شوند.
رحمانی با قدردانی از فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری این رقابتها، اضافه کرد: استمرار میزبانی چنین مسابقاتی میتواند نقشی مؤثر در تقویت وحدت ملی، ترویج روح پهلوانی و معرفی چهره فرهنگی و ورزشی ایران در سطح جهانی ایفا کند.