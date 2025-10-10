دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه امشب در ورزشگاه ولگوگرا آره نای روسیه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در حالی در دیدار دوستانه امشب ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آره‌نای روسیه به مصاف  تیم ملی روسیه می‌رود که این تیم ۳ سال است که اجازه حضور در مسابقات رسمی را ندارد و  فقط  مجوز فعالیت در  دیدار‌های دوستانه را دارد.  

ملی پوشان کشورمان بعد از  اینکه صعود زودهنگام به جام جهانی ۲۰۲۶ داشتند و در مسابقات جام کافا به نایب قهرمانی دست یافتند،   به طور رسمی از امشب بازی‌های تدارکاتی خود در جهت آماده سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز خواهند کرد.  

در حالی که تیم‌های آسیایی همانند  ژاپن و کره جنوبی به ترتیب بازی‌های دوستانه با پاراگوئه و برزیل برگزار می‌کنند، اما تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است در این فیفا دی  با تیم‌های روسیه و تانزانیا دیدار‌های تدارکاتی برگزار کند تا برای جام جهانی محک بخورد.  

سردار آزمون، روزبه چشمی، سید مجید حسینی، محمد‌حسین کنعانی‌زادگان، علی قلی‌زاده و مهدی قائدی به علت مصدومیت برای این فیفا دی در لیست تیم ملی فوتبال قرار نگرفتند و بازیکنانی همانند حسین ابرقویی و کسری طاهری برای اولین بار به تیم ملی دعوت شدند و آنها  این فرصت را دارند تا توانایی خود را ثابت کنند و مسافر جام جهانی شوند. همچنین علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال هم با وجود اینکه تیمی ندارد، اما همچنان قلعه نویی به او اعتماد دارد و در لیست نفرات مدنظرش قرار می‌دهد.  

در آن طرف، تیم ملی  روسیه در ۳ سال اخیر به علت محرومیت از سوی فیفا در مسابقات بین المللی و رسمی شرکت نکرده  و فقط بازی‌های دوستانه انجام داده است. به هر حال این تیم برای دومین مرتبه بعد از محرومیت خود برابر  تیم ملی ایران صف آرایی می‌کند.  

در لیست تیم ملی روسیه  تنها ۲ بازیکن لژیونر از جمله ماتوی سافونوف از پاری‌سن‌ژرمن و الکسی میرانچوک از آتلانتا یونایتد آمریکا  حضور دارند و مابقی بازیکنان دعوت شده در لیگ روسیه بازی می‌کنند. همچنین الکساندر گولووین مهاجم تیم موناکو از مهم‌ترین ستارگان تیم ملی روسیه محسوب می‌شود که به علت مصدومیت همسترینگ  در بازی امشب غایب است.  

 والری کارپین هدایت تیم ملی روسیه بر عهده دارد که از تجربه خوبی در  روسیه برخوردار است و  حتی در تیم مایورکا اسپانیا نیز مربیگری کرده است.  

محمدجواد حسین‌نژاد، محمد محبی و محمد مهدی زارع از ترکیب تیم ملی کشورمان، در تیم‌های باشگاهی روسیه به میدان می‌روند. همچنین سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی و کسری طاهری هم سابقه بازی در لیگ برتر روسیه را در کارنامه دارند.

تیم ملی کشورمان پیش از این ۳ بازی دوستانه  با  تیم ملی روسیه داشته که در دیدار  اول یک بر صفر برنده شده و ۲ بازی بعدی در کازان و تهران با تساوی یک بر یک به پایان رسیده است.   نکته جالب توجه این است که این ۲ تیم تاکنون در مسابقات رسمی  مقابل هم قرار نگرفته‌اند.   همچنین روس‌ها پس از تعلیق در ۲۲ بازی دوستانه حاضر بوده‌اند که در این ۲۲ بازی، تنها یک بار شکست خورده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد آنها همچنان از ثبات تیمی و تاکتیکی برخوردار هستند.  

به هر حال بازی دوستانه با تیم ملی روسیه می‌تواند فرصت خوبی برای شاگردان قلعه نویی باشد که نقاط ضعف خود را شناسایی کرده  و  خودشان را برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کنند.  

