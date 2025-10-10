باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در حالی امشب در یک بازی دوستانه به مصاف تیم ملی فوتبال روسیه می‌رود که بازیکنان شاخصی همانند سردار آزمون، مهدی قایدی، روزبه چشمی، علی قلی‌زاده و محمدحسین کنعانی‌زادگان به علت مصدومیت در این فیفا دی همراه ملی پوشان نیستند.

علیرضا بیرانوند دروازه بان تراکتور هم بعد از تعلیق محرومیتش دوباره به تیم ملی فوتبال برگشته است و او دوباره امشب در درون دروازه تیم ملی قرار می‌گیرد تا همچنان گلر شماره یک تیم ملی باشد.

شجاع خلیل زاده مدافع تراکتور هم بعد از غیبت در بازی‌های جام کافا بار دیگر به تیم ملی فوتبال دعوت شده است و او هم در ترکیب اصلی تیم ملی در بازی امشب قرار می‌گیرد تا به همراه حزباوی مدافع جوان سپاهان زوج خط دفاعی تیم ملی را تشکیل بدهند. آریا یوسفی و علی نعمتی هم به احتمال زیاد در دفاع‌های چپ و راست تیم ملی قرار می‌گیرند.

همچنین سعید عزت اللهی و امید نورافکن زوج خط هافبک تیم ملی در بازی امشب هستند. سامان قدوس و محمد محبی هم وینگر‌های چپ و راست تیم ملی را تشکیل خواهند داد. مهدی طارمی و امیر حسین حسین زاده هم به عنوان مهاجم در ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال قرار می‌گیرند تا قلعه نویی زوج جدیدی را در تیم ملی محک بزند.

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برابر روسیه به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی