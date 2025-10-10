مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا با برگزاری ۸ مسابقه پیگیری شد که طی آن تیم‌های هلند، دانمارک و اتریش مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا دیشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پیگیری شد که در مهمترین مسابقه تیم ملی هلند در گروه G با چهار گل میزبانش مالت رو شکست داد. خطا‌های بی‌محابا روی گراونبرخ و وگهورست باعث شد هلند صاحب ۲ ضربه پنالتی شود و کودی خاکپو، ستاره لیورپول هر ۲ ضربه را در ابتدای ۲ نیمه این مسابقه به گل تبدیل کرد. خاکپو در ادامه در نقش سازنده ظاهر شد و با پاس منجر به گل او، تیجانی ریندرز موفق به شلیک از آستانه محوطه جریمه و افزایش اختلاف شد. ممفیس دپای در نیمه دوم به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و با ضربه سر در وقت‌های تلف‌شده آمار خود را به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هلند ارتقا داد. در دیگر دیدار این گروه فنلاند ۲-۱ لتونی رو شکست داد. هلند با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و در صدر جدول گروه G قرار گرفت. لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز در تعقیب شاگردان رونالد کومان هستند.

دانمارک در گروه C در شب گلزنی راسموس هویلوند و پاتریک دورگو، بازیکنان سابق و فعلی منچستر یونایتد به برتری پرگل ۶ بر صفر در خانه بلاروس دست یافت. آندرس دریر ۲ بار و فروهولد هم دیگر گل‌های وایکینگ‌ها رو زدند. در دیگر دیدار این گروه اسکاتلند شکست مقابل یونان را به پیروزی ۳ بر یک تبدیل کرد. در جدول این گروه دانمارک با ۷ امتیاز و تفاضل گل ۹+ صدرنشین است و اسکاتلند با امتیاز برابر و تفاضل گل ۳+ در تعقیب آنهاست. 

در گروه H اتریش به بزرگترین پیروزی تاریخش دست یافت و با ۱۰ گل سن مارینو تیم رده ۲۱۰ رنکینگ فیفا رو در هم کوبید. پیش از این، پیروزی ۹-۰ اتریش مقابل مالت در آوریل ۱۹۷۷ بزرگ‌ترین برد تاریخ تیم ملی این کشور محسوب می‌شد. مارکو آرناتوویچ در این بازی پوکر کرد و چهار گل اتریش را به ثمر رساند. نکته‌ی جالب اینکه از بین ۱۱ بازیکن شروع‌کننده‌ی اتریش در این بازی، فقط پاتریک پنتز، دروازه‌بان این تیم بود که روی هیچ‌یک از گل‌های تیم نقش مستقیم ایفا نکرد. این دهمین باری بود که سن مارینو در تاریخش ۱۰ گل یا بیشتر دریافت میکرد. در دیگر دیدار این گروه، قبرس و بوسنی و هرزه گوین به تساوی ۲-۲ رضایت دادند. در جدول این گروه اتریش با ۱۵ امتیاز کامل از ۵ مسابقه در آستانه صعود مستقیم قرار دارد و بوسنی با ۱۳ امتیاز و یک مسابقه بیشتر دوم است.

 در گروه L مصاف نه چندان جذاب جمهوری چک و کرواسی با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا رقابت نزدیک ۲ تیم با ۱۳ امتیاز در صدر جدول ادامه یابد. کرواسی با تفاضل گل بهتر و یک بازی کمتر صدرنشینه و سود بیشتری از این تساوی برد و شانس زیادی برای صعود مستقیم دارد. در دیگر دیدار این گروه جزایر فارو با ۴ گل از سد مونته‌نگرو گذشت و ۹ امتیازی شد.

برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی هلند
خبرهای مرتبط
پیروزی ایتالیا، کرواسی، دانمارک و سوئیس در مقدماتی جام جهانی در اروپا
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
تحقیر تاریخی ترکیه مقابل اسپانیا در قونیه/ پیروزی آلمان، بلژیک و لهستان
مقدماتی جام جهانی در اروپا؛
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معینی رکورد یک ضرب جهان را شکست/ نقره مجموع در چنگ وزنه‌بردار ایرانی
قلعه‌نویی: روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است/ ایران به جایگاه خودش رسیده است
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
تمرینات ویژه ساپینتو برای مهاجمان استقلال
حضور حسین عبدی به عنوان سرمربی پرسپولیس دروغ است/ از وحید هاشمیان حمایت می‌کنیم
عارف غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال شد
حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
برندگان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مشخص شدند
محبی: روسیه را به خوبی می‌شناسم/ امیدوارم بازی زیبایی رقم بزنیم
آخرین اخبار
معینی رکورد یک ضرب جهان را شکست/ نقره مجموع در چنگ وزنه‌بردار ایرانی
حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران
محبی: روسیه را به خوبی می‌شناسم/ امیدوارم بازی زیبایی رقم بزنیم
قلعه‌نویی: روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است/ ایران به جایگاه خودش رسیده است
برندگان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مشخص شدند
تمرینات ویژه ساپینتو برای مهاجمان استقلال
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
عارف غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال شد
حضور حسین عبدی به عنوان سرمربی پرسپولیس دروغ است/ از وحید هاشمیان حمایت می‌کنیم
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
تاج خطاب به آزمون: برای بازگشتت لحظه‌شماری می‌کنیم
دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
تمرین بازیکنان پرسپولیس در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان تیم
صعود پینگ‌پنگ‌باز نونهال ایران به جمع ۸ نفر برتر کانتندر جوانان تونس
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
لیگ فوتسال بانوان؛ استقلال، سپاهان را درهم کوبید
زمان برگزاری لیگ شنا مشخص شد
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
نایب رئیس کمیته ملی المپیک: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی‌های لیگ برتر و تیم ملی شد
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
کارشناس فوتبال روسیه: ایران حریفی قدرتمند با بازیکنانی بزرگ است
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت