باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا دیشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پیگیری شد که در مهمترین مسابقه تیم ملی هلند در گروه G با چهار گل میزبانش مالت رو شکست داد. خطا‌های بی‌محابا روی گراونبرخ و وگهورست باعث شد هلند صاحب ۲ ضربه پنالتی شود و کودی خاکپو، ستاره لیورپول هر ۲ ضربه را در ابتدای ۲ نیمه این مسابقه به گل تبدیل کرد. خاکپو در ادامه در نقش سازنده ظاهر شد و با پاس منجر به گل او، تیجانی ریندرز موفق به شلیک از آستانه محوطه جریمه و افزایش اختلاف شد. ممفیس دپای در نیمه دوم به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و با ضربه سر در وقت‌های تلف‌شده آمار خود را به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هلند ارتقا داد. در دیگر دیدار این گروه فنلاند ۲-۱ لتونی رو شکست داد. هلند با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و در صدر جدول گروه G قرار گرفت. لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز در تعقیب شاگردان رونالد کومان هستند.

دانمارک در گروه C در شب گلزنی راسموس هویلوند و پاتریک دورگو، بازیکنان سابق و فعلی منچستر یونایتد به برتری پرگل ۶ بر صفر در خانه بلاروس دست یافت. آندرس دریر ۲ بار و فروهولد هم دیگر گل‌های وایکینگ‌ها رو زدند. در دیگر دیدار این گروه اسکاتلند شکست مقابل یونان را به پیروزی ۳ بر یک تبدیل کرد. در جدول این گروه دانمارک با ۷ امتیاز و تفاضل گل ۹+ صدرنشین است و اسکاتلند با امتیاز برابر و تفاضل گل ۳+ در تعقیب آنهاست.

در گروه H اتریش به بزرگترین پیروزی تاریخش دست یافت و با ۱۰ گل سن مارینو تیم رده ۲۱۰ رنکینگ فیفا رو در هم کوبید. پیش از این، پیروزی ۹-۰ اتریش مقابل مالت در آوریل ۱۹۷۷ بزرگ‌ترین برد تاریخ تیم ملی این کشور محسوب می‌شد. مارکو آرناتوویچ در این بازی پوکر کرد و چهار گل اتریش را به ثمر رساند. نکته‌ی جالب اینکه از بین ۱۱ بازیکن شروع‌کننده‌ی اتریش در این بازی، فقط پاتریک پنتز، دروازه‌بان این تیم بود که روی هیچ‌یک از گل‌های تیم نقش مستقیم ایفا نکرد. این دهمین باری بود که سن مارینو در تاریخش ۱۰ گل یا بیشتر دریافت میکرد. در دیگر دیدار این گروه، قبرس و بوسنی و هرزه گوین به تساوی ۲-۲ رضایت دادند. در جدول این گروه اتریش با ۱۵ امتیاز کامل از ۵ مسابقه در آستانه صعود مستقیم قرار دارد و بوسنی با ۱۳ امتیاز و یک مسابقه بیشتر دوم است.

در گروه L مصاف نه چندان جذاب جمهوری چک و کرواسی با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا رقابت نزدیک ۲ تیم با ۱۳ امتیاز در صدر جدول ادامه یابد. کرواسی با تفاضل گل بهتر و یک بازی کمتر صدرنشینه و سود بیشتری از این تساوی برد و شانس زیادی برای صعود مستقیم دارد. در دیگر دیدار این گروه جزایر فارو با ۴ گل از سد مونته‌نگرو گذشت و ۹ امتیازی شد.