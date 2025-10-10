باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی علیزاده در نخستین جشنواره سیب سپیدان گفت: این ظرفیت عظیم، سپیدان را به یکی از قطبهای مهم تولید سیب در کشور تبدیل کرده است.
او افزود: خوشبختانه امروز شاهد حضور و حمایت مقامات ملی و استانی از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین استاندار محترم فارس در این شهرستان بودیم که نشان از توجه ویژه دولت به ظرفیتهای سپیدان دارد. این حضور میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه گردشگری و اقتصادی منطقه باشد.
فرماندار سپیدان با تأکید بر اهمیت برندسازی محصولات کشاورزی شهرستان بیان کرد: بخش عمدهای از تولیدات اقتصادی سپیدان بهویژه در حوزه سیب، نیازمند برندسازی و معرفی در سطح ملی است. اگر کیفیت سیب سپیدان با مناطق دیگر مقایسه شود، به روشنی مشخص میشود که این محصول در بین بهترینها قرار دارد و شایستگی دارد به عنوان یک برند ملی معرفی شود.
او با اشاره به کمبود زیرساختهای سردخانهای در سالهای گذشته گفت: سپیدان در گذشته از نبود سردخانههای کافی رنج میبرد، اما در سالهای اخیر گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده است. با این حال برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، همچنان نیازمند توسعه زیرساختها و رفع موانع قانونی هستیم.
علیزاده تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه، محدودیتهای قانونی و نبود ضوابط مشخص در برخی حوزههاست. شهرستان سپیدان با وجود برخورداری از عنوان «شهرستان ویژه گردشگری» هنوز از برخی امتیازات اجرایی حوزه گردشگری بیبهره است. خوشبختانه سند توسعه گردشگری استان فارس تدوین شده و با اجرایی شدن آن، میتوان بسیاری از موانع موجود در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه تأسیسات ذخیرهسازی محصولات کشاورزی و رونق گردشگری را برطرف کرد.
فرماندار سپیدان ادامه داد: خوشبختانه شهرستان سپیدان در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی از ظرفیتهای فراوانی برخوردار است و با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران میتوان این ظرفیتها را بالفعل کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت «روز سپیدان» و پیگیری برای ثبت جشنواره سیب در تقویم ملی خبر داد و گفت: پیگیریهای لازم با حمایت وزیر میراث فرهنگی برای ثبت ملی جشنواره سیب در حال انجام است و امیدواریم این موضوع در آینده نزدیک محقق شود.
علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: سپیدان تنها یک شهرستان گردشگری نیست، بلکه با دارا بودن ظرفیتهای متنوع کشاورزی، صنعتی، تاریخی و فرهنگی، شایسته آن است که به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در استان فارس و جنوب کشور مطرح شود.