باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شهابالدین صالحی در اولین جشنواره سیب این شهرستان با بیان جزئیات تولید سیب شهرستان افزود: سپیدان دارای ۱۵ هزار هکتار مجموع باغ شهرستان سپیدان است که از این میزان، ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار به کشت سیب اختصاص دارد.
او گفت: متوسط عملکرد در باغات سیب حدود ۳۰ تن در هکتار است و مجموع تولید سالانه سیب شهرستان بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار تن برآورد میشود که تقریباً ۶۰ درصد تولید سیب استان را شامل میشود.
رئیس جهاد کشاورزی سپیدان ادامه داد: در حال حاضر پنج واحد سردخانه است و توان ذخیرهسازی حدود ۲۰ هزار تن را دارد. بخش عمده تولیدات سیب شهرستان به صورت تازهخوری در بازارهای محلی، استان و دیگر استانها توزیع میشود و بخشی نیز به بازارهای صادراتی از جمله روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عراق و امارات صادر میشود.
صالحی درباره صنایع تبدیلی شهرستان سپیدان نیز گفت: با توجه به جذب سرمایه گذار داشتیم یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره سه شهرستان با ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن خوراک خام فعالیت دارد، اما به دلیل مشکلات زیرساختی شرکت شهرکهای صنعتب ناحیه ۳ تنها با ۱۰ درصد ظرفیت مشغول به کار است. در حال حاضر این واحد فرآوری پوره سیب را انجام میدهد و امیدواریم با اصلاح زیرساختهای شهرک صنعتی از سال آینده تولید لواشک و سایر فرآوردههای سیب نیز آغاز شود.
او افزود: با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده، شهرستان آمادگی جذب سرمایهگذار در حوزه احداث سردخانه تا ظرفیت ۷۰ هزار تن و تولید محصولات فرآوری شده از جمله چیپس سیب را دارد تا بتوانیم بخشی از تولیدات را به صورت فرآوری شده به بازارهای داخلی و خارجی صادر کنیم.
صالحی تأکید کرد: توسعه تولید و فرآوری سیب شهرستان سپیدان نه تنها به افزایش اشتغال و درآمد کشاورزان کمک میکند، بلکه سهم قابل توجهی در اقتصاد استان و صادرات محصولات کشاورزی کشور دارد.
او گفت: این جشنواره اولین همایش تخصصی سیب در شهرستان است و با توجه به اینکه بخش همایجان یکی از قطبهای تولید سیب شهرستان محسوب میشود و بیشترین پتانسیل را در تولید دارد، تصمیم گرفته شد این همایش در این بخش برگزار شود.
سپیدان نیازمند توسعه صنایع تبدیلی و برندسازی محصولات کشاورزی است
نماینده شهرستانهای سپیدان و بیضا در مجلس گفت: افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از جمله اهداف اصلی این جشنواره است، اما تحقق این اهداف نیازمند زیرساختهای لازم است که متأسفانه تاکنون در شهرستان بهطور کامل فراهم نشده است.
اردوان اکبرپور با اشاره به وضعیت فعلی کشاورزان و باغداران شهرستان افزود: با وجود ظرفیتهای قابلتوجه در تولید، تاکنون زیرساختهای لازم برای حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات در سپیدان فراهم نبوده و این موضوع باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا صادرات و ارزآوری برای منطقه محقق شود.
اکبرپور با بیان اینکه برگزاری جشنوارههایی از این دست میتواند به معرفی ظرفیتهای سپیدان در سطح ملی کمک کند، گفت: این جشنوارهها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینهساز معرفی ظرفیتهای اقتصادی و برندسازی محصولات کشاورزی منطقه هستند. همانطور که اشاره شد، قانونگذار چارچوبهای لازم را تدوین کرده است، اما در سپیدان برخی مسائل به دلایل مختلف مغفول مانده و لازم است ابتدا این چالشها شناسایی و سپس راهحلهای اجرایی برای آنها ارائه شود.
نماینده سپیدان و بیضا با اشاره به نشست اخیر خود با مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در این نشست حدود یک ساعت درباره موضوعات مختلف از جمله صنایع تبدیلی، تولید زیستی و ظرفیتهای دامی و باغی شهرستان بحث و بررسی شد. بر اساس گزارش ارائهشده از سوی رئیس جهاد کشاورزی سپیدان، این شهرستان سالانه حدود ۲۷۰ هزار تن سیب و روزانه ۴۰ تن گوشت تولید میشود که این آمار نشان از توان بالای تولید در منطقه دارد.
او افزود: با وجود این حجم از تولید، سپیدان در حوزه صنایع تبدیلی دچار کمبود جدی است و بسیاری از محصولات بهصورت خام به فروش میرسد. خامفروشی یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است که در حوزههای مختلف از نفت و پتروشیمی تا معادن مشاهده میشود و متأسفانه در محصولات کشاورزی نیز همین وضعیت وجود دارد.
اکبرپور با ذکر مثالی گفت: در شهرستان جهرم بستهبندی کوچک خرما به اندازه یک قوطی کبریت انجام میشود که تنها شامل هشت عدد خرماست و به قیمت یک دلار صادر میشود، در حالیکه هر کیلو خرما در بازار داخلی حدود ۳۵ هزار تومان قیمت دارد. این همان ادبیاتی است که باید در سپیدان نیز پیادهسازی شود تا محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا عرضه شوند.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان در حوزه کشاورزی تصریح کرد: سپیدان علاوه بر تولید سیب، در زمینههایی، چون تولید عسل، شیلات، گردو، انگور و کشتهای زیستمحیطی نیز از ظرفیتهای ممتاز برخوردار است. در شهرک صنعتی شهرستان نیز یک واحد صنایع تبدیلی در حال آمادهسازی است و تلاش میشود تا صنایع دیگری نیز به آن افزوده شود.
اکبرپور با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی گفت: در دیدار هفته گذشته با مشاور وزیر، موضوع ایجاد صنایع مادر شیر در سپیدان مطرح شد تا همانند کارخانههای بزرگ مانند پگاه، بتوانیم در این شهرستان نیز واحدی صنعتی با محوریت فرآوری شیر داشته باشیم. بر اساس آمار موجود، تنها شهرستان سپیدان سالانه بیش از یک میلیون تن شیر تولید میکند و با احتساب شهرستانهای مجاور مانند نورآباد و بویراحمد، مجموع تولید سالانه به حدود پنج میلیون تن میرسد که این ظرفیت میتواند زمینهساز تحولی بزرگ در صنعت لبنیات منطقه باشد.
نماینده سپیدان و بیضا در پایان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای آینده گفت: در برنامهریزی شهرستان برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی بهعنوان محور اصلی تعیین شده است. این موضوع در کنار توسعه گردشگری، میتواند سپیدان را به یکی از قطبهای اقتصادی و کشاورزی استان فارس تبدیل کند.