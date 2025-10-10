باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فورده در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و در گروه A علیرضا نصیری از ساعت ۲۱ جمعه ۱۷ مهر روی تخته می‌رود. ابوالفضل زارع نیز در گروه B این دسته از ساعت ۱۶ به رقابت با حریفان می‌پردازد.

در رقابت‌های روز پنجشنبه و در دسته ۹۴ کیلوگرم علی عالی پور و علیرضا معینی به روی تخته رفتند که در شبی درخشان موفق شدند یک مدال طلا و دو مدال نقره برای تیم ملی وزنه برداری ایران به دست بیاورند. در این دسته کیانوش رستمی که زیر پرچم کوزوو در این دوره از مسابقات شرکت کرده است به موفقیتی نرسید و در جایگاه پنجم ایستاد.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است:

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه

منبع: مهر