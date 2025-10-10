در پی وقوع زلزله ۷.۶ ریشتری در فیلیپین هشدار سونامی در این کشور و کشور‌های همسایه اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر سواحل جنوب شرقی فیلیپین را لرزاند و مقامات با پیش‌بینی احتمال بروز سونامی، به ساکنان استان‌های ساحلی هشدار تخلیه دادند.

طبق اعلام سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، زلزله‌ای با قدرت ۷.۶ ریشتر سواحل منطقه میندانائو در فیلیپین را لرزاند.

این زلزله در عمق ۵۸.۱ کیلومتری زمین در ساعت ۱:۴۳ بعد از ظهر به وقت جهانی ثبت شده است. مرکز آن در ۲۰ کیلومتری شرق شهر سانتیاگو ثبت شده است که ۲۶۳۱ نفر در آن زندگی می‌کنند.

برای جزیره میندانائو تهدید سونامی صادر شده است.

در همین حال، موسسه آتشفشان‌شناسی و زمین‌شناسی فیلیپین (Phivolcs) گفت که از این زمین‌لرزه که کانون آن در دریا و در حدود ۶۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر مانای در استان داوائو اورینتال بود و در عمق کم ۱۰ کیلومتری و در اثر حرکت یک گسل رخ داد، انتظار خسارت و پس‌لرزه دارد.

این موسسه فیلیپینی گفت که «انتظار می‌رود سونامی مخرب با ارتفاع امواج تهدیدکننده زندگی رخ دهد.» این نهاد فیلیپینی سپس بزرگی زمین‌لرزه را ۷.۶ ریشتر ارزیابی کرد.

فرناندو مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین، گفت که خسارات احتمالی در حال ارزیابی است و تیم‌های نجات و عملیات امدادی در حال آماده‌سازی هستند و در زمان ایمن مستقر خواهند شد.

 دانش‌آموزان در شهر داوائو، که حدود ۵.۴ میلیون نفر جمعیت دارد و بزرگترین شهر نزدیک به مرکز زمین‌لرزه (در حدود ۲۵۰ کیلومتری غرب داوائو اورینتال) است، از مدارس تخلیه شدند.

مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام در هونولولو گفت که امواج خطرناک در فاصله ۳۰۰ کیلومتری مرکز زمین‌لرزه امکان‌پذیر است. این مرکز گفت که احتمال دارد در برخی سواحل فیلیپین امواجی تا ۳ متر بالاتر از جزر و مد معمول به وجود آید و امواج کوچکتری نیز در اندونزی و پالائو امکان‌پذیر است.

برناردو رافائلیتو آلخاندرو چهارم، معاون اداره دفاع مدنی، هشدار داد که امواج سونامی می‌توانند تا دو ساعت پس از وقوع زمین‌لرزه (که ساعت ۹:۴۳ صبح به وقت محلی رخ داد) به شش استان ساحلی اطراف از داوائو اورینتال برسند. او از مردم خواست فوراً به اراضی مرتفع‌تر یا دورتر از مناطق ساحلی به سمت داخل کوچ کنند.

وی در یک جلسه توجیهی ویدیویی خبری گفت: «ما از این جوامع ساحلی می‌خواهیم که هوشیار باشند و بلافاصله تا اطلاع ثانوی به ارتفاعات بیشتر تخلیه شوند.» او همچنین به صاحبان قایق‌ها در بنادر و مناطق ساحلی هشدار داد که قایق‌های خود را محکم کرده و از کناره‌های آب دور شوند.

هشدارها در دیگر کشورها

مقامات اندونزی برای مناطق شمال شرقی پاپوآ و سولاوسی شمالی که حدود ۲۷۵ کیلومتر از مرکز زمین‌لرزه فاصله دارند، هشدار سونامی صادر کردند. آژانس هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک جاکارتا در بیانیه‌ای از ساکنان منطقه خواست هوشیار باشند و از سواحل و کناره‌های رودخانه‌ها دوری کنند.

فیلیپین هنوز در حال بهبودی از زمین‌لرزه ۶.۹ ریشتری ۳۰ سپتامبر است که حداقل ۷۴ نفر را در استان مرکزی سبو، به ویژه شهر بوگو و شهر‌های اطراف آن به کام مرگ کشاند و هزاران نفر را آواره کرد.

فیلیپین به عنوان یکی از مستعدترین کشور‌های جهان در برابر بلایای طبیعی، به دلیل قرارگیری بر روی «کمربند آتش» (حلقه‌ای از گسل‌های لرزه‌ای در اطراف اقیانوس آرام)، اغلب با زمین‌لرزه‌ها و فوران‌های آتشفشانی رو‌به‌رو می‌شود. 

منبع: اسوشیتدپرس

برچسب ها: سونامی ، زلزله فیلیپین
