باشگاه خبرنگاران جوان _ بندرلنگه این شهر ساحلی و جزایر اطراف آن، به ویژه در فصل پاییز، فرصتی بی‌نظیر برای تجربه آرامش، آشنایی با تاریخ و فرهنگ محلی و لذت بردن از زیبایی‌های خلیج فارس است.

روزهایی که نسیم خنک پاییزی از دل خلیج فارس بر سواحل نیلگون هرمزگان می‌وزد، شهرستان بندرلنگه مشهور به «عروس بنادر ایران»، با آغوشی گرم پذیرای مسافران و گردشگرانی است که به دنبال مقصدی متفاوت، سرشار از تاریخ، طبیعت بکر و آرامش هستند.

همزمان با آغاز نیمه دوم سال و فصل پاییز، جنوب کشور و به ویژه سواحل هرمزگان به یکی از بهترین مناطق برای سفر تبدیل خواهد شد؛ منطقه‌ای که گرمای تابستان جای خود را به هوایی معتدل و دلپذیر می‌دهد و زمینه را برای طبیعت‌گردی فراهم می‌کند.

شهرستان بندرلنگه، با پیشینه‌ای پرشکوه در تجارت دریایی و معماری خاص بومی، نه تنها یک قطب تجاری، بلکه گنجینه‌ای ارزشمند از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی است که می‌تواند در فصل پاییز، تجربه‌ای به‌یادماندنی را برای هر بازدیدکننده‌ای رقم بزند.

کلوت‌های دشت لشتان؛ یادگار مسیر کاروان‌ها

دشت لشتان، تنها یک منطقه طبیعی نیست، بلکه گنجینه‌ای تاریخی است که در گذشته‌های دور، مسیر عبور کاروان‌های تجاری مهم بوده است؛ در این دشت پهناور، کلوت‌هایی (تپه‌های ماسه‌ای یا خاکی تراشیده‌ شده توسط فرسایش باد و آب) شکل گرفته‌ که مناظری شگفت‌انگیز و بکر را ایجاد کرده‌اند.

قدم زدن در این دشت در هوای ملایم پاییزی، فرصتی برای تماشای شاهکار خالق زیبایی‌ها و تجربه سکوتی عمیق است؛ کلوت‌های لشتان با بافت و رنگ خاص خود، سوژه‌ای بی‌نظیر برای عکاسان و مقصدی مطلوب برای علاقه‌مندان به زمین‌شناسی و طبیعت‌گردی به شمار می‌رود.

تنگه بنو لمزان؛ مروارید درخشان بندرلنگه

این تنگه، که به حق لقب «مروارید درخشان بندرلنگه» را یدک می‌کشد، یکی از زیباترین و دست‌نخورده‌ترین مناطق طبیعی این شهرستان است.

تنگه بنو لمزان با دیواره‌های سنگی بلند و گاه پوشش گیاهی خاص منطقه، مکانی ایده‌آل برای کوهنوردی سبک، پیاده‌روی و کمپینگ در فصل پاییز است.

هوای خنک داخل تنگه و چشم‌اندازهای خیره‌کننده، این نقطه را به پناهگاهی آرامش‌بخش برای دوری از شلوغی شهر تبدیل کرده است؛ این منطقه، به‌ویژه در زمان بارش‌های کم‌نظیر پاییزی، جلوه‌ای رویایی به خود می‌گیرد.

سواحل نیلگون و تفریحات دریایی

بندرلنگه به دلیل قرارگیری در کرانه خلیج فارس، دارای سواحلی آرام و زیباست؛ در فصل پاییز، آب دریا خنک‌تر شده و برای فعالیت‌هایی از قبیل، قایق‌سواری، ماهیگیری و قدم زدن در ساحل و تماشای غروب‌ دل‌انگیز جنوب، بسیار مناسب است.

این سواحل، فرصتی مغتنم برای تجربه زیست‌بوم دریایی منطقه را نیز فراهم کرده است.

بندرلنگه که روزگاری یکی از مراکز مهم تجارت مروارید و بنادر فعال ایران بوده، دارای بافتی تاریخی غنی و خانه‌هایی است که داستان‌های تجارت و زندگی پررونق گذشته را روایت می‌کند.

عمارت فکری؛ شکوه معماری قاجار

عمارت فکری، یکی از باشکوه‌ترین خانه‌های تاریخی بندرلنگه است که در دوره قاجار به دستور عبدالواحد فکری، یکی از تجار سرشناس شهر، بنا شد.

این عمارت نمونه‌ای برجسته از معماری ساحلی جنوب با عناصر بومی و درعین‌حال متاثر از سبک‌های تجاری منطقه است.

بادگیرهای مرتفع، ستون‌های سنگی و تزیینات هنرمندانه، عمارت فکری را به موزه‌ای زنده از تاریخ منطقه تبدیل کرده؛ بازدید از این بنا، سفری به گذشته و درک سبک زندگی تجار ثروتمند آن دوران است.

قلعه لشتان؛ نگهبان دیرین

قلعه لشتان، با قدمتی تاریخی، در شمال شرقی شهر و در نزدیکی روستای لشتان قرار دارد و این قلعه که بقایای آن هنوز پابرجاست، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی منطقه در گذشته بوده و امروزه به عنوان یک جاذبه تاریخی مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

این قلعه تاریخی، در یک چشم‌انداز وسیع قرار گرفته و فرصتی مناسب برای ترکیب بازدید تاریخی و طبیعت‌گردی فراهم می‌کند.

فصل پاییز، بهترین فرصت برای سفر به جنوب کشور است؛ با توجه به هوای معتدل و دلپذیر بندرلنگه، مسافران می‌توانند با آسودگی خاطر از همه ظرفیت‌های طبیعت‌گردی و تاریخی این شهرستان بهره ببرند.

بندرلنگه، با ترکیبی از آرامش دریا، شگفتی‌های کویر و عمق تاریخ، یک مقصد کامل و جامع برای گردشگران پاییزی است؛ مقصدی که در آن می‌توان هم ردپای کاروان‌های تجاری را دنبال کرد و هم در دل طبیعت بکر جنوب، نفسی تازه کرد و در این گزارش، تنها بخشی از جاذبه‌های گردشگری آن را معرفی کردیم.

منبع ایرنا