باشگاه خبرنگاران جوان _ مرز پیشین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی ایران با پاکستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی منطقه و بهبود معیشت مرزنشینان جنوب سیستان و بلوچستان ایفا می‌کند.

فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و خرده‌فروشی پیشین و ریمدان، علاوه بر تسهیل مبادلات تجاری، فرصت‌های شغلی و درآمد پایدار برای مردم محلی فراهم کرده است. این بازارچه‌ها به‌ویژه در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی سهم بسزایی دارند و به کاهش قاچاق و سامان‌دهی تجارت رسمی کمک کرده‌اند.

بازارچه‌های مرزی پیشین و ریمدان فرصت فروش مستقیم تولیدات کشاورزان و عرضه کالاهای مصرفی را به مردم منطقه می‌دهند و به تقویت معیشت خانوارها کمک می‌کنند.

حجم صادرات کالا از طریق این مرز نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان راسک در توسعه اقتصادی و نقش مؤثر آن در تجارت بین‌المللی است. حضور فعال تولیدکنندگان محلی در بازارچه‌ها و افزایش مبادلات رسمی مرزی موجب کاهش قاچاق و هدایت تجارت در مسیر قانونی شده است.

صادرات ۹۵ هزار تن کالا از مرز پیشین زمینه‌ساز رونق اقتصادی راسک

بخشدار پیشین از توابع شهرستان مرزی راسک اظهار کرد: بازارچه‌های مرزی و خرده‌فروشی پیشین و ریمدان با هدف بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت روابط تجاری میان ایران و پاکستان راه‌اندازی شده‌ است.

ریاض بلوچی افزود: در چند ماه گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای ایجاد و تجهیز زیرساخت‌های بهداشتی، رفاهی و خدماتی در این بازارچه‌ها هزینه شده و امکانات لازم در زمینی به مساحت یک هکتار در نزدیکی مرز فراهم شده است.

وی گفت: بازارچه‌های مرزی،برای بهره‌مندی مرزنشینان طراحی شده و غرفه‌داران بومی از تخفیف‌ها و مزایای ویژه بهره‌مند هستند. این اقدام ضمن افزایش درآمد خانوارها، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرده و موجب سامان‌دهی مبادلات مرزی شده است.

وی ادامه داد: در سالجاری حدود ۹۵ هزار تن کالا به ارزش حدود ۱۶۳ میلیون دلار از طریق بازارچه و گمرک پیشین به کشور پاکستان صادر شده است. کالاهای صادراتی شامل مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مشتقات نفتی، میوه، سبزی، تره‌بار، پلاستیک و کفش است و بخش قابل توجهی از آن از تولیدات داخلی استان تأمین می‌شود.

بخشدار پیشین تأکید کرد: حضور محصولات کشاورزی محلی در سبد صادراتی مرز پیشین نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشاورزی منطقه است و بازارچه خرده‌فروشی امکان فروش مستقیم محصولات و خرید کالاهای مصرفی را برای مردم فراهم کرده است.

وی افزود: توسعه بازارچه‌های پیشین و ریمدان نه تنها به افزایش حجم تجارت رسمی و صادرات کمک کرده، بلکه موجب تقویت امنیت پایدار، تثبیت جمعیت مرزنشین و بهبود سطح معیشت مردم منطقه شده است.

بلوچی پیش‌بینی کرد با تکمیل زیرساخت‌ها و گسترش همکاری‌های مرزی میان ایران و پاکستان، مرز پیشین به یکی از محورهای اصلی تجارت و توسعه جنوب شرق کشور تبدیل شود.

شهرستان مرزی راسک با سه بخش مرکزی، پارود و پیشین و جمعیت ۱۱۴ هزار نفری در ۵۳۰ کیلومتری جنوب شرقی زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان است.

منبع ایرنا