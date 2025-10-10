باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در نخستین ساعتهای اجرای توافق آتشبس در نوار غزه که با تأیید کابینه رژیم صهیونیستی همراه بود، گزارشهای متعددی از نقض این توافق توسط نیروهای اشغالگر در مناطق مختلف این نوار کوچک دریافتی شده است.
بر اساس گزارشهای میدانی شبکه الجزیره که توسط ساکنان ارسال می شود، جنگندههای اسرائیلی بامداد امروز جمعه بهطور همزمان مناطقی در شمال شهر خانیونس در جنوب نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند. این حملات هوایی با آتش توپخانهای ارتش اشغالگر در همان منطقه همراه بود.
در ادامه این نقض آشکار آتشبس، خبرنگاران از تداوم حملات در شرق شهر غزه خبر دادهاند که علاوه بر بمباران هوایی و توپخانهای، با تیراندازی بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی همراه شده است. همچنین ناوگان جنگی این رژیم با شلیک به سوی ساحل غربی غزه در امتداد خیابان الرشید، در نزدیکی محور نتساریم در مرکز نوار غزه، بر دامنه درگیریها افزوده است.
این حملات در حالی صورت میگیرد که جامعه بینالمللی امیدوار بود اجرای توافق آتشبس بتواند آرامش موقتی را برای مردم تحت محاصره غزه به ارمغان آورد.
منبع: الجزیره