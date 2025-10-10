رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ویژه ترافیکی در محور‌های شمالی کشور طی جمعه ۱۸ مهر خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها، مسیر چالوس به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام جزئیات محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته گفت: به منظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، محدودیت‌های مقطعی و قطعی در محور‌های چالوس، هراز و فشم از صبح جمعه ۱۸ مهر اعمال خواهد شد.

وی در تشریح محدودیت‌های محور کرج–چالوس اظهار داشت:از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس آغاز می‌شود و از ساعت ۱۳:۰۰ نیز ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

او افزود: بر اساس طرح ترافیکی مصوب، از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود تا بار ترافیکی در مسیر شمال به جنوب کاهش یابد. این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن مسیر مجدداً دوطرفه می‌شود.

سرهنگ شیرانی ادامه داد: مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس دارند از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع خواهد بود.

وی در ادامه به وضعیت محور هراز اشاره کرد و گفت:تردد تمامی تریلی‌ها در محور هراز کماکان ممنوع است و همچنین کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۸ مهر اجازه تردد در این محور را ندارند.

او افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس نیز اعمال خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت:روز جمعه ۱۸ مهر، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مسیر از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم اجرا می‌شود.

سرهنگ شیرانی در پایان خاطرنشان کرد:تمامی محدودیت‌ها بسته به حجم ترافیک و تصمیم مأموران پلیس راه قابل تغییر است. از رانندگان می‌خواهیم پیش از سفر از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کنند و با رعایت مقررات، در کاهش تصادفات و تسهیل عبور و مرور سهیم باشند.

برچسب ها: جاده چالوس ، ترافیک
خبرهای مرتبط
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در روز جمعه ۱۱ مهرماه
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نمی‌شود/ مردم از پلیس غیرمقتدر راضی نیستند
۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران براساس قانون تبدیل وضعیت شدند
تأکید بر حل مشکلات مسکن ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی
نکات مهم در زمینه قانون‌گذاری برای کودکان + فیلم
احتمال ارتباط قاتل مرحوم حجت‌الاسلام حیدری با منافقین
بررسی چالش‎های صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت
تمام خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه اسکان یافتند
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی/ مسیر چالوس یک‌طرفه می‌شود
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
آخرین اخبار
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی/ مسیر چالوس یک‌طرفه می‌شود
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
بررسی چالش‎های صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت
تمام خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه اسکان یافتند
نکات مهم در زمینه قانون‌گذاری برای کودکان + فیلم
امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نمی‌شود/ مردم از پلیس غیرمقتدر راضی نیستند
۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران براساس قانون تبدیل وضعیت شدند
احتمال ارتباط قاتل مرحوم حجت‌الاسلام حیدری با منافقین
تأکید بر حل مشکلات مسکن ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت باقی‌مانده معوقات
درخواست فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دادستان کل کشور درباره قضات پرونده‌های زیست‌محیطی
تمام واحد‌های صنفی و اماکن عمومی ملزم به رعایت مقررات جاری کشور هستند
سامانه‌های داوری حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
تشکیل دبیرخانه پیگیری حقوقی از مصدومین شیمیایی و شهدای ترور
کالا‌های اساسی به وفور موجود است، اما توزیع باید سریع‌تر انجام شود
تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان و قلب اقتصادی کشور است
وزیر راه بر اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن ایثارگران تأکید دارد
ارائه خدمات امدادی نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به ۶۷۹ نفر
خودیاری و مراقبت‌‏های اولیه سلامت روان موجب کاهش صدمات در بحران‌ها می‌شود
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
بازگرداندن یک بهله عقاب طلایی در شهریار به طبیعت پس از درمان
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند