باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لندن پایتخت سرقت تلفن همراه در اروپا + فیلم

ناظران اجتماعی درباره پیامدهای وقوع جرم و جنایت در انگلیس از جمله کاهش احساس امنیت شهروندان هشدار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آمار ملی انگلیس در تازه‌ترین گزارش میزان وقوع جرائم انگلیس از جمله دزدی در این کشور را پیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره اعلام کرد.

مطالب مرتبط
لندن پایتخت سرقت تلفن همراه در اروپا + فیلم
young journalists club

نظر مردم درباره فعال شدن مکانیسم ماشه + فیلم

لندن پایتخت سرقت تلفن همراه در اروپا + فیلم
young journalists club

حمله مرگبار به کنیسه در منچستر انگلیس + فیلم

لندن پایتخت سرقت تلفن همراه در اروپا + فیلم
young journalists club

سرقت فناوری تا ترور دانشمندان، میراث غرب برای اسرائیل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واردات ۵ هزار تن گندم به بندر امیرآباد مازندران + فیلم
۴۸۱

واردات ۵ هزار تن گندم به بندر امیرآباد مازندران + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴
لندن پایتخت سرقت تلفن همراه در اروپا + فیلم
۱۵۰

لندن پایتخت سرقت تلفن همراه در اروپا + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴
دهمین کنگره ملی اعتکاف در مشهد + فیلم
۱۰۴

دهمین کنگره ملی اعتکاف در مشهد + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.