شهروندخبرنگار ما تصاویری از ویژه برنامه هفته ملی کودک در شهرستان لارستان استان فارس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته ملی کودک فرصت مناسبی است برای مرور حقوق، وظایف و تکالیف و آنچه برای کودکان ایران باید رقم زد. به این منظور از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ مهر ماه، برنامه‌های فرهنگی مناسب این گروه سنی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان لارستان استان فارس برگزار می‌شود. در این مراسم کودکان از مسئولان شهر درخواست کردند تا حقوقشان مانند فضا‌های سالم و امن برای بازی و آموزش فراهم گردد و مشارکت فعال آنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده‌شان لحاظ گردد. کاشت درختان در کنار هر خانه و افزایش فضای سبز، ایجاد زمین‌های ورزشی در پارک‌ها از جمله درخواست‌های بچه‌ها بود. در این مراسم، چندین پلاکارد و تابلو کودکانه با شعار‌های پرانرژی و جذاب دیده می‌شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری- فارس

گزارش تصویری از حال و هوای کودکان لارستان در روز کودک

