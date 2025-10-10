رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع چندین فقره سانحه رانندگی مرگبار در هفته سوم مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ مصطفی زینی وند رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به تشریح تصادفات، در هفته‌ای که گذشت پرداخت.

تصادف صبحگاهی در بزرگراه شهید آبشناسان

حادثه اول حوالی ساعت ۰۷:۳۰ در روز شنبه مورخ ۱۲ مهرماه، در موقعیت کندرو بزرگراه شهید آبشناسان مسیر شرق به غرب قبل از خروجی به خیابان سردار جنگل رخ داد که در آن یک دستگاه سواری ساینا به علت عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه راننده آن، پس از برخورد با دو دستگاه موتورسیکلت با گاردریل حاشیه راه برخورد کرد که متاسفانه در اثر این حادثه، راننده یکی از موتورسیکلت‌ها در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد و راننده بهمراه سرنشین موتورسیکلت دیگر هم بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی در ادامه افزود: در روز یکشنبه مورخ ۱۳ مهر ماه، ۲ حادثه مرگبار دیگر در نقاط مختلف شهر تهران ثبت شده است. حادثه اول روز یکشنبه در ساعت ۰۷:۰۰ صبح در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) داخل خط ویژه -محدوده خیابان نیکنام به وقوع پیوست که بر اساس بررسی‌های انجام شده در صحنه تصادف مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت به علت حرکت در خلاف جهت با یک دستگاه سواری سمند برخورد کرده. در پی این اتفاق راننده موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده جان خود را از دست داد.

وی اظهار کرد: دومین تصادف در ساعت ۲۱:۳۰ شب در موقعیت بزرگراه فتح مسیر شرق به غرب روی پل آزادگان رخ داد که در آن یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم توجه به جلو با عابرپیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد کرده که منجر به فوت عابر پیاده شد.

وقوع تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین‌الدین

سرهنگ زینی‌وند اعلام کرد: در نیمه‌شب دوشنبه، ۱۴ مهرماه، حوالی ساعت ۰۱:۳۰، یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زین‌الدین، بعد از خیابان هنگام، رخ داد. در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری پراید به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، با گروهی از کارگران عملیات عمرانی تراش و روکش آسفالت که در ناحیه ایمنی محیط کارگاهی مستقر بودند برخورد می‌نماید؛ که متأسفانه این برخورد منجر به فوت ۲ نفر از کارگران در محل حادثه شد. همچنین ۶ نفر دیگر از کارگران مجروح شده و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته وی، دیگر تصادف فوتی رخ داده در پایتخت در ساعت ۲۱:۲۵ شب سه شنبه ۱۵ مهر ماه در بزرگراه شهید زین الدین به غرب محدوده خیابان استخر به وقوع پیوست که در آن یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابرپیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این معبر را داشته برخورد کرده که در اثر شدت ضربه و جراحات وارده عابر پیاده در دم فوت شد.

به گفته رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ دیگر تصادف فوتی در ساعت ۰۱:۳۰ بامداد روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه اتفاق افتاد، که در آن یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت، محدوده خیابان کبیری طامه، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با گاردریل حاشیه بزرگراه برخورد کرده که متاسفانه سرنشین جلو که خانمی حدود ۲۲ ساله بوده به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی و به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در شهر تهران در مورخ ۱۸ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد در بزرگراه شهید بابایی به غرب مقابل درب دانشگاه امام حسین (ع)، رخ داد گفت: یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توانایی راننده آن در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر مستقیم منحرف و در محوطه خاکی کنار جاده با کامیون پارک شده برخورد مینماید که در جریان این حادثه راننده آن فوت می‌نماید.

سرهنگ زینی وند در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات در ساعات شبانه، از تمامی رانندگان خواست در هنگام رانندگی در شب، بیش از پیش به نکات ایمنی توجه کنند. کاهش دید، خستگی، خواب‌آلودگی و کاهش تمرکز از جمله عواملی هستند که احتمال وقوع تصادف در شب را افزایش می‌دهند.

او گفت : همچنین رانندگان موظف‌اند در ساعات تاریکی هوا با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی یا مصرف دارو‌های خواب‌آور، و توجه کامل به جلو از الزامات رانندگی ایمن در شب است.رعایت همین نکات ساده می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث دلخراش جلوگیری کرده و جان انسان‌ها را نجات دهد.

منبع: پلیس راهور