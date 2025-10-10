باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» در جریان بازدید از مسجد جامع ارومیه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شد تا بازدید دقیقی از مسجد جامع ارومیه داشته باشیم و این مسجد، یک اثر شاخص است، و بنده یقین دارم با همدلی که بین استاندار، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و سایر مسئولان استان وجود دارد حتما موانع و معارضات موجود در مسجد جامع حل شده و صحن مسجد احیا و محیط اطراف آن ساماندهی خواهد شد.
رسول وطندوست ادامه داد: از میان بیش از یک هزار و ۲۰۰ مسجد تاریخی کشور، تاکنون حدود ۲۵ مسجد در قالب یک زنجیره به عنوان نمونههای شاخص انتخاب شدهاند و این مجموعه زنجیره نمایانگر وجود مساجد منحصربهفرد و تداوم غنای معماری ایرانی_اسلامی و تأثیر آن بر معماری مذهبی در کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان است.
مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» افزود: این مساجد سیر تحول معماری مسجد در ایران از آغاز دوره اسلامی تا دوران معاصر را نمایندگی میکنند و امیدواریم به سرعت کارهای میدانی را آغاز کنیم و در مدت زمان باقی مانده، کار میدانی تمام شود و البته مهم این است که این مساجد به موقع مستندنگاری و مطالعه میدانی شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگاران گفت: از تلاش و همراهی استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه، ادارهکل راه و شهرسازی استان و سایر مسئولان برای کمک به روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه قدردانی کرد و گفت: حذف زوائد بصری داخل و بیرون مسجد جامع با جدیت در حال انجام است و مقدمات انتقال حوزه علمیه به ساختمان نارون نیز در حال انجام است.
مرتضی صفری افزود: مرمت مسجد جامع ارومیه که از دو سال پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان برای مرمت این مسجد هزینه شده و هدف نهایی ما این است که ارومیه به جمع شهرهای جهانی اضافه شده و از این فرصت تاریخی نهایت استفاده را ببریم.
آذربایجان غربی با داشتن پنج اثر ثبت جهانی، سه اثر در انتظار ثبت جهانی و یک هزار و ۸۳۵ اثر ثبت ملی ظرفیت بالایی دارد و مسجد جامع ارومیه از جمله آثار تاریخی استان است که در لیست جهانی شدن قرار دارد.
مسجد جامع ارومیه با قدمتی بیش از هزار سال یکی از آثار تاریخی بیبدیل آذربایجانغربی و یکی از آثار کهن و قدیمی ارومیه بوده که در خیابان اقبال این شهر تاریخی قرار دارد.