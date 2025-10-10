باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - بازی تیمهای شهر آرکان کرج وام کی ان گلوگاه مازندران در مرحله دوم جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۴ امروز جمعه هجدهم مهرماه در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار خواهد شد.
قهرمان جام حذفی فوتبال باشگاههای مازندران حالا پس از پیروزی خانگی در مرحله اول جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور مقابل کیا شاهرود، به دنبال کسب برد بیرون از خانه و صعود به مرحله سوم رقابتها است.
شاگردان محمد اسماعیلی با انگیزه بالا برای کسب برد و شگفتی سازی در جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور پا به میدان میگذارند.
محمد حسین سبکتکین این دیدار را با کمک علیرضا آقا بابایی و حمیدرضا گنجعلی قضاوت میکند.
رضا عابدی هم داور چهارم مسابقه تیمهای شهر آرکا کرج وام کی ان گلوگاه است.
صادق نوری و سیف الله حقانی به ترتیب ناظر داوری و نماینده فدراسیون فوتبال هستند.