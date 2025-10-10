خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

سومین دو ماراتون شب بیابان لوت

سومین دو ماراتون شب بیابان لوت
عکاس مهلا جنابی
تاریخ انتشار ۱۸ مهر ۱۴۰۴ ۱۰:۴۲
عصر روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ دو ماراتون شب با حضور بیش از ۶۰۰ نفر دونده آقا و خانم از سراسر کشور در مسیر ۴۲ کیلومتری با سه مسافت ۱۵، ۲۱، ۴۲ در کلوت‌های شهداد برگزار شد

۱۸ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲
برچسب ها: دو ماراتون ، دشت لوت
سومین دو ماراتون شب بیابان لوت
