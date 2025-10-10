سومین دو ماراتون شب بیابان لوت

عصر روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ دو ماراتون شب با حضور بیش از ۶۰۰ نفر دونده آقا و خانم از سراسر کشور در مسیر ۴۲ کیلومتری با سه مسافت ۱۵، ۲۱، ۴۲ در کلوت‌های شهداد برگزار شد