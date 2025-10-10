باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با تصویب توافق آتش بس در کنست رژیم صهیونیستی، نظامیان رژیم اشغالگر شروع به عقب نشینی از نوار غزه کردند.

رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش به طور رسمی توافق آتش‌بس را تصویب کرد. این توافق که با اکثریت آرای وزرای کابینه به تصویب رسید، با مخالفت پنج وزیر از جمله ایتمار بن‌گویر و بزالئل اسموتریچ رو‌به‌رو شد.

بر اساس مفاد این توافق، نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی موظفند تا ۲۴ ساعت آینده به خطوط زرد تعیین‌شده عقب‌نشینی کنند. این تحول، زمینه‌ساز آزادی زندانیان در یک فرآیند تبادل مرحله‌ای خواهد بود که طی آن، اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت و در مقابل، تعداد توافق‌شده‌ای از اسرای فلسطینی آزاد خواهند شد.

برای نظارت بر اجرای دقیق این توافق، کمیته‌ای بین‌المللی متشکل از نمایندگان آمریکا، قطر، مصر، ترکیه و سایر کشور‌های دخیل تشکیل شده است.

این توافق در شرایطی به مرحله اجرا وارد می‌شود که جامعه بین‌المللی امیدوار است نقطه پایانی بر محاصره انسانی غزه باشد و فضایی برای آغاز بازسازی این منطقه فراهم آورد.

منبع: اکس