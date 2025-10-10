باشگاه خبرنگاران جوان - رامین مدنی، عضو هیات علمی و فوق‌تخصص گوارش کودکان گفت: بزرگسالان باید برای ایجاد محیطی امن، سالم و شاد برای کودکان امروز که آینده‌سازان جامعه‌اند، تلاش کنند.

مدنی با اشاره به تغذیه سالم در کودکان گفت: رشد قد، وزن و تکامل رفتاری کودک به نوع تغذیه بستگی دارد و مصرف خوراکی‌های طبیعی به‌جای فرآوری‌شده و پرهیز از اجبار در غذا خوردن از اصول مهم تربیت تغذیه‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق برنامه واکسیناسیون و انجام معاینات دوره‌ای از بدو تولد تا پایان نوجوانی از مؤثرترین راه‌ها برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها است.

مدنی در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری بر سلامت و شادی کودکان، تضمین‌کننده جامعه‌ای پویا و نسلی توانمند در آینده است.

منبع: وزارت بهداشت