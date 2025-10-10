باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دهمین کنگره ملی اعتکاف در مشهد + فیلم

دهمین کنگره ملی اعتکاف در مشهد به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسان ستادهای استان و متولیان مردمی به همراه مهمان های خارجی در دومین کنگره ملی اعتکاف به هم اندیشی و برنامه ریزی برای رشد کمی و کیفی این آئین عبادی پرداختند.

 

