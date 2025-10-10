شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته فراجا فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم غبار روبی،عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آئین عطر افشانی گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور به مناسبت هفته انتظامی باحضور فرماندهان ارشد انتظامی و نظامی وکارکنان انتظامی، روحانیون معزز و خانواده شهدا و خانواده "شهید هادی میرآبادی"، ایثارگران و سربازان مرکزآموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور برگزار شد.

همچنین این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام سلیمی رییس عقیدتی و اجرای گروه سرود با نام "سرباز انقلابی" به سرپرستی قاری ممتاز بین المللی جناب "سرگرد حصاری" از کارکنان انتظامی شهرستان نیشابور همراه بود. لازم به ذکر است در پایان مراسم به دونفر از نیرو‌های انتظامی و راهور هدایایی به رسم یادگار اهداء گردید و بعد مزارشهدای گلزار بهشت فضل نیشابور توسط شرکت کنندگان دراین مراسم غبار روبی و عطرافشانی و گلباران شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

