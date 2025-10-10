باشگاه خبرنگاران جوان - محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک و مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته، در جریان سفر خود به لوزان برای دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، با فابیو آزودو، رئیس فدراسیون جهانی والیبال در خانه والیبال نیز دیدار کردند.

این دیدار بر افزایش همکاری بین دو سازمان و بررسی فرصت‌های توسعه والیبال در ایران و آسیای میانه متمرکز بود. محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک تأکید کرد که والیبال، پس از فوتبال، از محبوب‌ترین ورزش‌ها در ایران است.

وی با اشاره به انتخاب میلاد تقوی به عنوان رئیس جدید فدراسیون ملی والیبال، خاطرنشان کرد که آقای تقوی به عنوان یک رهبر ورزشی جوان و پویا، مصمم است مسیر موفقیت‌آمیز والیبال کشور را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقا دهد.

خسروی وفا با تأکید بر اولویت کمیته ملی المپیک در توسعه ورزش زنان، گفت:لیگ‌های والیبال ما بسیار پویا هستند و ما خوشحال خواهیم شد که در طول فینال لیگ، میزبان رئیس فدراسیون بین‌المللی والیبال (FIVB) در ایران باشیم تا از نزدیک شاهد انرژی و شور و شوق مسابقات ما باشد، حضور شما قطعاً انگیزه بزرگی برای خانواده والیبال ایران خواهد بود. برای توسعه بیشتر والیبال زنان، انتظار داریم حمایت FIVB ادامه یابد.

در مقابل، علی‌نژاد بر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران در آسیای میانه تأکید کرد و اظهار داشت:ایران پتانسیل تبدیل شدن به قطب مرکز توسعه والیبال آسیای میانه را دارد. برای دستیابی به این هدف، ما به دنبال حمایت FIVB هستیم.

وی همچنین توجه را به لزوم پوشش تلویزیونی بیشتر لیگ‌های والیبال جلب کرد و پیشنهاد گنجاندن پروژه‌های مرتبط در قالب برنامه‌های همبستگی المپیک را برای تقویت برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی در جامعه والیبال ایران ارائه داد.

علی‌نژاد افزود:توسعه ورزش زنان همچنان یکی از تمرکز‌های اصلی ما است. در رویداد‌های آینده مانند بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، والیبال با مشارکت برابر مردان و زنان برگزار خواهد شد. هدف ما دستیابی به برابری جنسیتی در تمام رشته‌های ورزشی است و ما آماده‌ایم تا در این زمینه میزبان رویداد‌های بین‌المللی بیشتری باشیم. "

در پاسخ به این نکات، فابیو آزودو، رئیس FIVB، از دستاورد‌های ایران تقدیر کرد و اظهار داشت:موفقیت تیم زیر ۲۱ سال ایران در کسب عنوان قهرمانی جهان نشان می‌دهد که استعدادیابی در ایران به شیوه‌ای مناسب انجام می‌شود. مسیر رشد والیبال ایران به وضوح ادامه دارد.

آزودو با یادآوری سفر خود به ایران در سال ۲۰۱۵، افزود که حضور زنان و خانواده‌ها در استادیوم‌های ورزشی گامی مهم و رو به جلو بوده و از این تحول مثبت استقبال کرد.

وی همچنین موافقت اولیه خود را با ایجاد مرکز توسعه والیبال آسیای میانه در ایران ابراز کرد و خاطرنشان کرد:آسیای میانه اکنون شامل ۱۴ کشور از جمله هند است. ایجاد مرکز توسعه در ایران برای منطقه بسیار مفید خواهد بود. لطفاً پیشنهاد رسمی خود را برای بررسی ما ارسال کنید.

در نهایت، رئیس FIVB آمادگی خود را برای تقویت پروژه‌های مشترک ابراز کرد و گفت:فدراسیون والیبال ایران می‌تواند پروژه‌های نوآورانه خود را در چارچوب برنامه‌های توسعه FIVB تعریف کند. هماهنگی نزدیک بین FIVB، همبستگی المپیک، کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون والیبال ایران ضروری خواهد بود و ما آماده حمایت از آن هستیم.

منبع: کمیته ملی المپیک