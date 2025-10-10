رقابت‌های کونگ فو آزاد قهرمانی و انتخابی تیم ملی رده های سنی بزرگسالان کشور از امروز پنجشنبه به مدت ۲ روز به میزبانی شهر سنندج آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این رقابت‌ها که در سالن هندبال شهر سنندج برگزار می‌شود بیش از ۵۰۰ کونگ فوکار از استان‌های سراسر کشور در آن حضور دارند.

این رقابت‌ها در روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهرماه به میزبانی استان کردستان ادامه خواهد یافت.

مسابقات در هفت وزن ۵۸، ۶۸، ۷۸، ۸۳، ۸۸، ۹۳ و ۱۰۳ کیلوگرم برگزار می‌شود و نفرات برتر هر وزن، با اعلام فدراسیون، مجوز حضور در اولین اردوی تیم ملی کونگ فو بزرگسالان کشور و رقابت‌های فراملی را دریافت خواهند کرد.

هم‌اکنون بیش از سه هزار کونگ فوکار سازمان‌یافته و بیمه‌شده در استان کردستان مشغول فعالیت هستند.

برچسب ها: کردستان ، کونگ فو ، مسابقات
خبرهای مرتبط
بانوی تکواندوکار کردستانی در ترکیب نهایی تیم ملی جای گرفت
 دعوت کبدی کار کردستانی به مرحله سوم اردوی ملی پوشان رده سنی جوانان کشور
 موی تای کار کردستانی به مسابقات جهانی اعزام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز رقابت‌های کونگ فو بزرگسالان کشور در سنندج
آخرین اخبار
آغاز رقابت‌های کونگ فو بزرگسالان کشور در سنندج
اجرای ۲۳ نمایش سنتی و خیابانی در جشنواره منطقه‌ای تئاتر زیویه