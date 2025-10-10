باشگاه خبرنگاران جوان - در این رقابت‌ها که در سالن هندبال شهر سنندج برگزار می‌شود بیش از ۵۰۰ کونگ فوکار از استان‌های سراسر کشور در آن حضور دارند.

این رقابت‌ها در روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهرماه به میزبانی استان کردستان ادامه خواهد یافت.

مسابقات در هفت وزن ۵۸، ۶۸، ۷۸، ۸۳، ۸۸، ۹۳ و ۱۰۳ کیلوگرم برگزار می‌شود و نفرات برتر هر وزن، با اعلام فدراسیون، مجوز حضور در اولین اردوی تیم ملی کونگ فو بزرگسالان کشور و رقابت‌های فراملی را دریافت خواهند کرد.

هم‌اکنون بیش از سه هزار کونگ فوکار سازمان‌یافته و بیمه‌شده در استان کردستان مشغول فعالیت هستند.