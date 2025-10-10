کرملین اعلام کرد روسیه از نامزدی دونالد ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری تاس به نقل از «یوری اوشاکوف»، دستیار کرملین، روز جمعه گزارش داد که روسیه از نامزدی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت خواهد کرد.

برنده جایزه سال ۲۰۲۵ ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام خواهد شد، اما ناظران با سابقه این جایزه می‌گویند که احتمال اعطای آن به ترامپ بسیار بعید است.

روسیه بار‌ها اعلام کرده است که برای تلاش‌های ترامپ جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین سپاسگزار است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه در اظهاراتی گفت که در صورت موفقیت ترامپ در برقراری آتش‌بس، کیِف او را برای دریافت این جایزه، که او علناً مشتاق آن است، نامزد خواهد کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: صلح نوبل ، دونالد ترامپ ، کرملین
خبرهای مرتبط
ترامپ با اهرم قطر و عربستان، نتانیاهو را به پایان جنگ وادار کرد
مقامات جایزه نوبل:
ترامپ نقش آمریکا به عنوان یکی از رهبران علمی جهان را به خطر می‌اندازد
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
چه آبرویی از ترامپ رفته که همه دارن اینجوری مسخره‌ش می‌کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ: از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم
حماس: نتانیاهو قصد دارد آتش‌بس را مختل کند
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
انفجارهای پیاپی در کابل؛ پاکستان مدعی ترور نورولی محسود شد
نتانیاهو با فرستادگان ترامپ در دفترش دیدار کرد
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آخرین اخبار
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
حماس: نتانیاهو قصد دارد آتش‌بس را مختل کند
انفجارهای پیاپی در کابل؛ پاکستان مدعی ترور نورولی محسود شد
ترامپ: از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم
نتانیاهو با فرستادگان ترامپ در دفترش دیدار کرد
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
۴ شهید و ۴۰ مفقود در حمله اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
خلیل الحیه: مردم غزه در جنگی ایستادگی کردند که جهان مانند آن را ندیده است
السیسی ترامپ را به جشن صلح در مصر دعوت کرد
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
از خاکستر تا زندگی: داستان مردم غزه از دید یک عکاس فلسطینی
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
ترامپ: ایران می‌خواهد برای صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد
استقبال روسیه از توافق حماس و اسرائیل
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
تکذیب قاطع حماس؛ نبود هیچ دیدار مستقیمی با هیات اسرائیلی
مذاکرات صلح اوکراین در رکود بزرگ
ترامپ احتمالا یکشنبه در بیت‌المقدس خواهد بود
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
گوترش: هزینه‌های انسانی جنگ غزه نباید فراموش شود
مروان البرغوثی آزاد نخواهد شد