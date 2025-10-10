کرملین اعلام کرد روسیه از نامزدی دونالد ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری تاس به نقل از «یوری اوشاکوف»، دستیار کرملین، روز جمعه گزارش داد که روسیه از نامزدی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت خواهد کرد.
برنده جایزه سال ۲۰۲۵ ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ اعلام خواهد شد، اما ناظران با سابقه این جایزه میگویند که احتمال اعطای آن به ترامپ بسیار بعید است.
روسیه بارها اعلام کرده است که برای تلاشهای ترامپ جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین سپاسگزار است. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز پنجشنبه در اظهاراتی گفت که در صورت موفقیت ترامپ در برقراری آتشبس، کیِف او را برای دریافت این جایزه، که او علناً مشتاق آن است، نامزد خواهد کرد.
منبع: تاس