باشگاه خبرنگاران جوان _ فریبرز لطفی پور معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اعلام این خبر گفت: «این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال و قابلیت اجرایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال، در طول هفت کیلومتر از مسیر اسالم – خلخال اجرا میشود.»
وی افزود: «با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آبوهوایی این محور کوهستانی، استفاده از آسفالت پلیمری باعث افزایش دوام و پایداری روسازی، کاهش هزینههای نگهداری و ارتقای سطح ایمنی راه خواهد شد.»
لطفی پور تأکید کرد: «راهداری گیلان با استفاده از توان فنی و اجرایی موجود، در تلاش است تا عملیات روکش آسفالت در کوتاهترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت انجام شود تا مردم منطقه و مسافران از مسیر ایمنتر و روانتری برخوردار شوند.
منبع: روابط عمومی