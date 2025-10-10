معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از آغازعملیات اجرایی روکش آسفالت پلیمری در محور اسالم به خلخال شهرستان تالش خبرداد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان _ فریبرز لطفی پور معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اعلام این خبر گفت: «این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال و قابلیت اجرایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال، در طول هفت کیلومتر از مسیر اسالم – خلخال اجرا می‌شود.»

وی افزود: «با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آب‌وهوایی این محور کوهستانی، استفاده از آسفالت پلیمری باعث افزایش دوام و پایداری روسازی، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای سطح ایمنی راه خواهد شد.»

 لطفی پور تأکید کرد: «راهداری گیلان با استفاده از توان فنی و اجرایی موجود، در تلاش است تا عملیات روکش آسفالت در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت انجام شود تا مردم منطقه و مسافران از مسیر ایمن‌تر و روان‌تری برخوردار شوند. 

