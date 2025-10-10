باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فضای مطبوعاتی تل‌آویو پس از تصویب توافق آتش‌بس غزه به‌روشنی با دو گرایش مشخص شکل گرفته است: رسانه‌های میانه‌رو این توافق را موفقیتی دیپلماتیک برای ترامپ می‌دانند، اما تحلیلگران امنیتی و جناح راست اسرائیل از آن به‌عنوان «شکستی استراتژیک برای اسرائیل» یاد می‌کنند.

هاآرتص – «اسرائیلی‌ها باید بپذیرند که این جنگ را باختیم»

روزنامه هاآرتص در یادداشت تحلیلی خود نوشت:

«با امضای توافق آتش‌بس غزه، اسرائیلی‌ها باید با این واقعیت روبه‌رو شوند که ما این جنگ را باختیم؛ شکست اخلاقی و استراتژیکی از نوعی که در تاریخ کشور بی‌سابقه است.»

در این مقاله تأکید شده است که علی‌رغم تلفات سنگین حماس، این گروه همچنان در غزه پابرجا مانده و آتش‌بس بدون خلع سلاح و انحلال کامل آن به معنای بازگشت اسرائیل به نقطه پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.

تایمز آو اسرائیل – «دستاوردی برای ترامپ، نه برای نتانیاهو» و «اسرائیل با محدودیت‌های قدرت خود روبه‌رو شد»

پایگاه تایمز آو اسرائیل توافق را در ظاهر یک «دستاورد حیرت‌انگیز» برای ترامپ دانسته، اما در واقع آن را «تسلیم ضمنی نتانیاهو در برابر فشار آمریکا» توصیف کرده است.

در تحلیل این رسانه آمده است: «اگر این توافق دوام بیاورد، یک پیروزی بزرگ برای ترامپ است؛ اما برای نتانیاهو تنها در صورتی می‌توان از موفقیت سخن گفت که این آتش‌بس باعث بازسازی بازدارندگی اسرائیل شود، امری که بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.»

این پایگاه در تحلیل دیگری با مرور تحولات دو سال گذشته می‌نویسد: «اسرائیل پس از دو سال هنوز واقعیت را نپذیرفته است؛ ما به جای تضعیف حماس، تنها نشان دادیم که قدرت ما محدود است و دشمن هنوز پابرجاست.»

دو مقاله یادشده تأکید دارند که توقف عملیات نظامی بدون نابودی توان سازمانی حماس، به معنای تحقق همان هدفی است که این گروه دنبال می‌کرد: «بقا و مشروعیت».

وای‌نت‌نیوز (Ynet) – «توافقی که در پی شکست‌های نظامی شکل گرفت»

پایگاه وای‌نت گزارش داده است که ارتش اسرائیل پس از چندین ناکامی میدانی، از جمله حمله نافرجام به دوحه، تحت فشار شدید بین‌المللی قرار گرفت و در نتیجه، تصویب توافق اخیر را ناشی از سلسله شکست‌های نظامی دانسته است.

در این گزارش آمده است: «میزان ویرانی در غزه که جامعه جهانی را شوکه کرد و هم‌زمان ناکامی عملیات اسرائیل در قطر، زمینه را برای توافق کنونی فراهم ساخت. این توافق بیش از آن‌که محصول قدرت باشد، نتیجه الزام‌های سیاسی و اخلاقی بود.»

رسانه‌های لیبرال مانند «هاآرتص و تایمز آو اسرائیل» اکنون این توافق را معادل پذیرش شکست سیاسی و اخلاقی برای اسرائیل توصیف می‌کنند.

«وای‌نت» نیز به‌طور ضمنی تأیید کرده است که فشار جهانی و ناکامی‌های نظامی، نه پیروزی میدانی، عامل نهایی توافق بوده‌اند.

شخصیت‌های راست‌گرای کابینه از جمله اسموتریچ و بن‌گویر همچنان آن را «بازگشت به مسیر اسلو» می‌دانند.

منبع: رسانه اسرائیلی