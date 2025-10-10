باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی تصویب توافق آتش بس در غزه ستونی از تانکهای باقیمانده تیپ ۱۸۸ امروز صبح غزه را ترک میکند. تمام نیروهای ۱۸۸ به بخش یهودا و سامره منتقل میشوند. بیش از ۵۰درصد تانکها از کار افتاده، شکسته، آسیب دیده، بدون موتور، بدون ترمز، بدون یاتاقان، بدون لاستیک هستند...
صدها تانک مرکاوا مارک ۴، شکسته، در انبارهای اسقاطی پایگاه شیمشون بدون قطعات یدکی باقی مانده اند. به گونه ای که تانکهای کافی برای محافظت از مرزهای اسرائیل وجود ندارد.
تانکها از خیابان الرشید هم بیرون رفتند.
رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش به طور رسمی توافق آتشبس را تصویب کرد. این توافق که با اکثریت آرای وزرای کابینه به تصویب رسید، با مخالفت پنج وزیر از جمله ایتمار بنگویر و بزالئل اسموتریچ روبهرو شد.
بر اساس مفاد این توافق، نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی موظفند تا ۲۴ ساعت آینده به خطوط زرد تعیینشده عقبنشینی کنند. این تحول، زمینهساز آزادی زندانیان در یک فرآیند تبادل مرحلهای خواهد بود که طی آن، اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت و در مقابل، تعداد توافقشدهای از اسرای فلسطینی آزاد خواهند شد.