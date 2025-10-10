باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر فدایی رئیس ذخیره‌گاه و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله گفت: تالاب بین‌المللی میانکاله با شروع فصل پاییز، میزبان گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر ازجمله فلامینگو‌ها شده است.

او با بیان اینکه ورود فلامینگو‌ها با در میانکاله شروع شده و ادامه دارد، افزود: بیشتر این پرندگان عبوری هستند، اما تعداد زیادی از آنها میانکاله را به‌عنوان زیستگاه زمستانی خود انتخاب می‌کنند و تا پایان زمستان و اوایل بهار در این منطقه باقی می‌مانند.

فدایی، بر ضرورت حفظ امنیت تالاب تأکید کرد و ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود مهاجرت پرندگان با سرد شدن هوا خصوصا در آذرماه افزایش یابد.

رئیس ذخیره‌گاه و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله گفت: بارش‌های بهاره امسال منجر به آبگیری بخش‌های خشک شده تالاب و حضور گونه‌هایی مانند فلامینگو، انواعی از اردک ها، مرغابی ها، غازها، پرستو‌های دریایی، پلیکان، باکلان و کشیم شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران