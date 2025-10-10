باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و جلوگیری از قاچاق چوب، نیمه شب پنج شنبه ۱۷ مهر ماه سال ۱۴۰۴ فرمانده یگان و نیرو‌های حفاظتی منطقه بندپی غربی با کمین چندساعته، موفق به شناسایی و دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای چوب حین ارتکاب جرم، در منطقه بندپی غربی حوزه استحفاظی شهرستان بابل شدند.

چوب آلات مکشوفه به اداره سرجنگلبانی بندپی غربی منتقل و متهم جهت سیر مراحل قانونی احضار گردید.

هموطنان می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس و...) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.