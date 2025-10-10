سازمان امداد و نجات غزه هشدار داد که با وجود عقب‌نشینی نسبی نیرو‌های اشغالگر، بازگشت ساکنان به مناطق تخلیه‌شده همچنان با خطرات جدی همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  در این بیانیه تأکید شده است: «شهروندان باید از نزدیک شدن به مناطقی که پیشتر در اختیار نیرو‌های اشغالگر بوده، خودداری کنند، زیرا احتمال درگیری و هدف‌گیری همچنان وجود دارد.»

این سازمان با اشاره به وجود پیکر‌های بیش از ۳۰۰ شهید در زیر آوار‌های شهر غزه، از مردم خواست در صورت بازگشت به مناطق مسکونی سابق خود، نهایت احتیاط را رعایت کنند. اگرچه گزارش‌هایی از بازگشت برخی ساکنان به محله‌های شرقی شهر غزه که اکنون نیرو‌های اشغالگر در آن حضور ندارند، دریافت شده است.

هشدار دیگر این نهاد درباره مواد انفجاری باقیمانده در مناطق درگیری بود: «نزدیک شدن به این مواد بسیار خطرناک است و شهروندان باید از هرگونه تماس با اشیاء مشکوک خودداری کنند. این ساعت‌های حساس نیازمند صبر و هوشیاری ویژه از سوی همه مردم غزه دارد.»

این هشدار‌ها در شرایطی صادر می‌شود که بسیاری از خانواده‌های فلسطینی قصد بازگشت به خانه‌های خود را دارند، اما ایمنی این مناطق هنوز تأمین نشده است.

منبع: الجزیره

۱۹:۳۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
دیگه هیچی از غزه باقی نمونده.....به جز درد و غم وویرانه
