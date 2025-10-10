فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس از شناسایی و دستگیری ۷۸ نفر در ارتباط با حفاری غیرمجاز و کشف صدها قلم شیء تاریخی، فلزیاب و ادوات کاوش در جریان بازدیدهای اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با هفته فراجا و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از اجرای بیش از ۶۵۰۰ مورد بازدید و سرکشی از آثار تاریخی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و بر اهمیت مشارکت مردمی در صیانت از مواریث تاریخی تأکید کرد.

سرهنگ محمد احمدی با اشاره به اقدامات یگان حفاظت در زمینه مقابله با جرائم مرتبط با آثار تاریخی گفت: در راستای مأموریت ذاتی یگان حفاظت مبنی بر صیانت از مواریث فرهنگی، از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تاکنون، بیش از ۶۵۰۰ مورد بازدید و سرکشی از اماکن تاریخی، بنا‌ها و محوطه‌های فرهنگی در سطح استان صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس افزود: در جریان این بازدید‌ها، با تلاش مأموران یگان، ۷۸ نفر متهم در ارتباط با تخلفات مرتبط با حفاری غیرمجاز، حمل و نگهداری‌اشیای تاریخی و استفاده از ابزار‌های کاوش غیرقانونی دستگیر شدند.

او گفت: همچنین ۶۷۹ قلم شیء تاریخی۲۱ دستگاه فلزیاب و ۱۲۷ مورد ادوات حفاری شامل دستگاه پیکور برقی، موتور برق، دستگاه تهویه، طناب، بیل، کلنگ و سایر ابزار کشف و ضبط شد.

احمدی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و شرایط خاص برخی مناطق گفت: استان فارس با داشتن هزاران اثر ثبت‌شده و مناطق تاریخی گسترده، به‌ویژه در نواحی کوهستانی و دورأفتاده، نیازمند نظارت مستمر و دقیق است. در این راستا، علاوه بر گشت‌های مداوم مأموران یگان، از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های محلی نیز بهره‌گیری شده است.

او ادامه داد: تشکل‌های مردم‌نهاد، دهیاران، شورا‌های اسلامی روستا‌ها، ائمه جماعات، عشایر، و همچنین میراث‌بانان افتخاری در مناطق مختلف استان نقش مهمی در گزارش‌دهی، آموزش و پیشگیری از جرائم ایفا کرده‌اند. همکاری با یگان‌های حفاظتی دیگر همچون منابع طبیعی و محیط زیست نیز در راستای هم‌افزایی بیشتر صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس با تأکید بر اهمیت آموزش عمومی در حوزه صیانت از میراث‌فرهنگی گفت: با اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های محلی، آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ آثار تاریخی افزایش یافته که این موضوع، در کاهش تخلفات تأثیرگذار بوده است.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد، علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی و انجمن‌های تخصصی دعوت می‌کنیم تا با یگان حفاظت همکاری نزدیک‌تری داشته باشند. گزارش‌های مردمی، مهم‌ترین منبع اطلاعاتی در پیشگیری از وقوع تخلفات است. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، از طریق شماره تماس ۳۷۳۱۹۰۰۰ و تلفن گویای ۰۹۶۶۲موضوع را به یگان اطلاع دهند.

منبع: میراث فرهنگی فارس