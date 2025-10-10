باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عقب‌نشینی تیپ گولانی از نوار غزه + فیلم

زبده‌ترین تیپ ارتش رژیم صهیونیستی تیپ گولانی است که پس از توافق آتش‌بس عقب‌نشینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از عقب‌نشینی تیپ گولانی از نوار غزه خبر داد. تیپ گولانی زبده‌ترین تیپ ارتش رژیم صهیونیستی است که جنایات زیادی در نوار غزه مرتکب شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
خدا می‌داند مقصدشان کجاست اینبار به بهانه عقب نشینی کدام کشور را لشگر کشی میخواد بکنه این غده سرطانی
