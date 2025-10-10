قربانی با اشاره به راه اندازی پویش ملی سلامت دهان و دندان برای کودکان، گفت: این پویش از فردا ۱۹ مهرماه با تمرکز بر کودکان دبستانی آغاز خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ زهرا قربانی مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شعار اصلی این پویش، دو دو تا یادت نره، روزی دو بار مسواک، هر بار ۲ دقیقه تعیین شده و بر اهمیت دندان دائمی شماره ۶ که در سن ۶ سالگی میروید، تأکید دارد.
وی عنوان کرد: استفاده روزی دو بار از مسواک و روزی یک بار از نخ دندان، تغذیه سالم با مصرف کمتر قند و مراجعه منظم به دندانپزشک از دیگر مواردی است که در این پویش بر آنها فرهنگسازی خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: این پویش را با همکاری سازمانهای مختلفی از جمله شهرداری، آموزش و پرورش، کمیته امداد و صدا و سیما برگزار میکنیم تا عادات صحیح مراقبت از دندان را در بین کودکان و دانشآموزان نهادینه کنیم.
وی درباره برنامههای آموزشی در کنار اجرای این پویش، اظهار کرد: محتواهای آموزشی تهیه شده توسط دفتر آموزش ارتقای سلامت از طریق بستر شاد و همچنین پوسترها و مواد آموزشی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه همچنین جشن دندان ۶ برای کلاس اولیها با حضور والدین برگزار میشود تا اهمیت این دندان را درک کنند، خاطرنشان کرد: همچنین وارنیش فلوراید تراپی سالی ۲ بار توسط پرسنل بهداشتی در مدارس با همکاری آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
وارنیش فلوراید یک درمان دندانپزشکی است که میتواند به جلوگیری از پوسیدگی دندان، کاهش سرعت آن یا جلوگیری از بدتر شدن آن کمک کند.
